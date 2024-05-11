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Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки - РИА Новости, 11.05.2024
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10:16 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/markirovka-1945212967.html
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки - РИА Новости, 11.05.2024
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки
Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:16
2024-05-11T10:16
технологии
узбекистан
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Если говорить про другие страны, то мы работаем на пространстве ЕАЭС, в Узбекистане тоже уже используются российские технологии. Дальше масштабироваться мы готовы, фиксируем интерес от разных стран", - заявил он, отвечая на вопрос об интересе других стран к отечественным технологиям маркировки. При этом, по словам Дубина, трансфер технологий может проходить "по любому сценарию". "Но важно понимать, что, во-первых, оператор всегда будет местным, потому что в системе содержится большое количество чувствительных данных. Поэтому прямое присутствие там не предполагается, а вот трансфер технологий вполне возможен. И поскольку мы все-таки говорим про систему, которая дает большую выгоду для государства, каждая страна заинтересована в определенной кастомизации системы под себя. … В этом случае, конечно, у каждой системы будут свои особенности", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html
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технологии, узбекистан, евразийский экономический союз
Технологии, Узбекистан, Евразийский экономический союз
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки

Глава ЦРПТ Дубин: в Узбекистане уже используют российские технологии маркировки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"Если говорить про другие страны, то мы работаем на пространстве ЕАЭС, в Узбекистане тоже уже используются российские технологии. Дальше масштабироваться мы готовы, фиксируем интерес от разных стран", - заявил он, отвечая на вопрос об интересе других стран к отечественным технологиям маркировки.
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При этом, по словам Дубина, трансфер технологий может проходить "по любому сценарию".
"Но важно понимать, что, во-первых, оператор всегда будет местным, потому что в системе содержится большое количество чувствительных данных. Поэтому прямое присутствие там не предполагается, а вот трансфер технологий вполне возможен. И поскольку мы все-таки говорим про систему, которая дает большую выгоду для государства, каждая страна заинтересована в определенной кастомизации системы под себя. … В этом случае, конечно, у каждой системы будут свои особенности", - резюмировал он.
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ТехнологииУзбекистанЕвразийский экономический союз
 
 
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