https://ria.ru/20240511/markirovka-1945212967.html
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки - РИА Новости, 11.05.2024
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки
Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T10:16
2024-05-11T10:16
2024-05-11T10:16
технологии
узбекистан
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931559251_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_7c28f9635e396fe02ac516da02f22166.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Если говорить про другие страны, то мы работаем на пространстве ЕАЭС, в Узбекистане тоже уже используются российские технологии. Дальше масштабироваться мы готовы, фиксируем интерес от разных стран", - заявил он, отвечая на вопрос об интересе других стран к отечественным технологиям маркировки. При этом, по словам Дубина, трансфер технологий может проходить "по любому сценарию". "Но важно понимать, что, во-первых, оператор всегда будет местным, потому что в системе содержится большое количество чувствительных данных. Поэтому прямое присутствие там не предполагается, а вот трансфер технологий вполне возможен. И поскольку мы все-таки говорим про систему, которая дает большую выгоду для государства, каждая страна заинтересована в определенной кастомизации системы под себя. … В этом случае, конечно, у каждой системы будут свои особенности", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html
https://ria.ru/20240319/markirovka-1934144594.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931559251_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9891d1a8174dd7907a58cbba672d8fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, узбекистан, евразийский экономический союз
Технологии, Узбекистан, Евразийский экономический союз
Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки
Глава ЦРПТ Дубин: в Узбекистане уже используют российские технологии маркировки
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
"Если говорить про другие страны, то мы работаем на пространстве ЕАЭС
, в Узбекистане тоже уже используются российские технологии. Дальше масштабироваться мы готовы, фиксируем интерес от разных стран", - заявил он, отвечая на вопрос об интересе других стран к отечественным технологиям маркировки.
При этом, по словам Дубина, трансфер технологий может проходить "по любому сценарию".
"Но важно понимать, что, во-первых, оператор всегда будет местным, потому что в системе содержится большое количество чувствительных данных. Поэтому прямое присутствие там не предполагается, а вот трансфер технологий вполне возможен. И поскольку мы все-таки говорим про систему, которая дает большую выгоду для государства, каждая страна заинтересована в определенной кастомизации системы под себя. … В этом случае, конечно, у каждой системы будут свои особенности", - резюмировал он.