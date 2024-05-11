https://ria.ru/20240511/markirovka-1945212967.html

Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки

Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки - РИА Новости, 11.05.2024

Зарубежные страны интересуются российскими технологиями маркировки

Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T10:16

2024-05-11T10:16

2024-05-11T10:16

технологии

узбекистан

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Зарубежные страны интересуются российскими достижениями в области маркировки, в Узбекистане уже переняли этот опыт, рассказал в интервью РИА Новости руководитель оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "Если говорить про другие страны, то мы работаем на пространстве ЕАЭС, в Узбекистане тоже уже используются российские технологии. Дальше масштабироваться мы готовы, фиксируем интерес от разных стран", - заявил он, отвечая на вопрос об интересе других стран к отечественным технологиям маркировки. При этом, по словам Дубина, трансфер технологий может проходить "по любому сценарию". "Но важно понимать, что, во-первых, оператор всегда будет местным, потому что в системе содержится большое количество чувствительных данных. Поэтому прямое присутствие там не предполагается, а вот трансфер технологий вполне возможен. И поскольку мы все-таки говорим про систему, которая дает большую выгоду для государства, каждая страна заинтересована в определенной кастомизации системы под себя. … В этом случае, конечно, у каждой системы будут свои особенности", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930807517.html

https://ria.ru/20240319/markirovka-1934144594.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, узбекистан, евразийский экономический союз