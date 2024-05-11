https://ria.ru/20240511/manturov-1945274467.html

Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера

Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил повысить Мантурова до первого вице-премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:16

2024-05-11T18:16

2024-05-11T19:16

политика

денис мантуров

михаил мишустин

борис беляков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить исполняющего обязанности вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера РФ, говорится в сообщении правительства. "В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера", - сообщили в правительстве. Мантуров занял пост вице-премьера в 2022 году, при этом он также остался главой министерства промышленности и торговли, которое возглавляет с 2012 года. Ныне чиновник - после отставки кабмина - исполняющий обязанности по двум этим должностям. "Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики", - прокомментировал предложенное повышение пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240511/putin-1945223403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

политика, денис мантуров, михаил мишустин, борис беляков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, назначение нового состава правительства россии