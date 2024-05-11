https://ria.ru/20240511/lyubimova-1945275449.html

Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры

Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Ольгу Любимову на пост министра культуры РФ, сообщает кабмин. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:17

2024-05-11T18:17

2024-05-11T19:16

культура

россия

москва

ольга любимова

михаил мишустин

гитис

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Ольгу Любимову на пост министра культуры РФ, сообщает кабмин. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Ольга Любимова (Минкульт)", - говорится в сообщении. Любимова занимала пост министра культуры РФ с 21 января 2020 года. Ранее с 2018 по 2020 год была директором департамента кинематографии Минкультуры РФ, а в 2015-2016 годах была советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов департамента кинематографии. Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Ее отец, Борис Любимов, – российский театровед, кандидат искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИСа, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Любимова училась на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2007 году окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности "театровед".

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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Наталья Макарова

россия, москва, ольга любимова, михаил мишустин, гитис, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), назначение нового состава правительства россии