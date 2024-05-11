Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:17 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/lyubimova-1945275449.html
Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры
Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Ольгу Любимову на пост министра культуры РФ, сообщает кабмин. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:17
2024-05-11T19:16
культура
россия
москва
ольга любимова
михаил мишустин
гитис
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944143672_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_4df7ca067b1730623a08280b2b09be2a.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Ольгу Любимову на пост министра культуры РФ, сообщает кабмин. "Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Ольга Любимова (Минкульт)", - говорится в сообщении. Любимова занимала пост министра культуры РФ с 21 января 2020 года. Ранее с 2018 по 2020 год была директором департамента кинематографии Минкультуры РФ, а в 2015-2016 годах была советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов департамента кинематографии. Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Ее отец, Борис Любимов, – российский театровед, кандидат искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИСа, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Любимова училась на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2007 году окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности "театровед".
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944143672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15becdf8e678f37a20e84ff551ae9930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, ольга любимова, михаил мишустин, гитис, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), назначение нового состава правительства россии
Культура, Россия, Москва, Ольга Любимова, Михаил Мишустин, ГИТИС, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Любимову на пост министра культуры

Мишустин предложил переназначить Ольгу Любимову на пост министра культуры

© Фото : Министерство культуры Российской ФедерацииОльга Любимова
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Министерство культуры Российской Федерации
Ольга Любимова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил переназначить Ольгу Любимову на пост министра культуры РФ, сообщает кабмин.
«
"Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Ольга Любимова (Минкульт)", - говорится в сообщении.
Любимова занимала пост министра культуры РФ с 21 января 2020 года. Ранее с 2018 по 2020 год была директором департамента кинематографии Минкультуры РФ, а в 2015-2016 годах была советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов департамента кинематографии.
Любимова родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Ее отец, Борис Любимов, – российский театровед, кандидат искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, заведующий кафедрой истории театра России ГИТИСа, ректор Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина. Любимова училась на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в 2007 году окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности "театровед".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
 
КультураРоссияМоскваОльга ЛюбимоваМихаил МишустинГИТИСМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Назначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала