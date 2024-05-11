https://ria.ru/20240511/kuveyt-1945198762.html
Эмир Кувейта распустил парламент
Эмир Кувейта распустил парламент - РИА Новости, 11.05.2024
Эмир Кувейта распустил парламент
Эмир Кувейт Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в пятницу вечером выпустил указ о роспуске избранного в начале апреля парламента. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:08
2024-05-11T07:08
2024-05-11T09:43
в мире
кувейт
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ДОХА, 11 мая - РИА Новости. Эмир Кувейт Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в пятницу вечером выпустил указ о роспуске избранного в начале апреля парламента. "Исходя из высших интересов государства, приказываем следующее: во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей конституции на срок не более четырёх лет", - говорится в указе эмира, зачитанном по центральному телевидению Кувейта. Кроме того, эмир принял решение о том, что ряд полномочий парламента переходит к эмиру и правительству. Как заявил в своей речи после роспуска парламента кувейтский монарх, он "не позволит использовать демократию для разрушения страны". "Никто не стоит выше закона. Я не позволю разрушить государство... Некоторые депутаты зашли так далеко, что вмешались в полномочия эмира. Некоторые хотят вмешиваться в выбор наследного принца, а это право принадлежит эмиру", - подчеркнул Ас Сабах. Внеочередные выборы в парламент Кувейта прошли 4 апреля в пятый раз за два года на фоне конфликта между исполнительной и законодательной властями страны. После их проведения состав законодательного собрания обновился незначительно. Тогда эмир Кувейта высказал пожелание, что депутаты и правительство не будут больше враждовать.
https://ria.ru/20231216/emir-1916215267.html
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в мире, кувейт
Эмир Кувейта распустил парламент
Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил несколько положений конституции
ДОХА, 11 мая - РИА Новости. Эмир Кувейт Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в пятницу вечером выпустил указ о роспуске избранного в начале апреля парламента.
"Исходя из высших интересов государства, приказываем следующее: во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей конституции на срок не более четырёх лет", - говорится в указе эмира, зачитанном по центральному телевидению Кувейта.
Кроме того, эмир принял решение о том, что ряд полномочий парламента переходит к эмиру и правительству.
Как заявил в своей речи после роспуска парламента кувейтский монарх, он "не позволит использовать демократию для разрушения страны".
"Никто не стоит выше закона. Я не позволю разрушить государство... Некоторые депутаты зашли так далеко, что вмешались в полномочия эмира. Некоторые хотят вмешиваться в выбор наследного принца, а это право принадлежит эмиру", - подчеркнул Ас Сабах.
Внеочередные выборы в парламент Кувейта прошли 4 апреля в пятый раз за два года на фоне конфликта между исполнительной и законодательной властями страны. После их проведения состав законодательного собрания обновился незначительно. Тогда эмир Кувейта высказал пожелание, что депутаты и правительство не будут больше враждовать.