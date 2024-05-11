https://ria.ru/20240511/krokus-1945199390.html

На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов

На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов - РИА Новости, 11.05.2024

На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов

Венок памяти из Херсонской области с журавлями установили на мемориале возле "Крокус сити холла", рассказал РИА Новости организатор акции депутат Херсонской... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T07:23

2024-05-11T07:23

2024-05-11T07:23

теракт в "крокус сити холле"

херсонская область

новороссия

москва

крокус сити холл

крокус

россия

московская область (подмосковье)

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МАРИУПОЛЬ 11 мая - РИА Новости. Венок памяти из Херсонской области с журавлями установили на мемориале возле "Крокус сити холла", рассказал РИА Новости организатор акции депутат Херсонской областной Думы Игорь Черний. "В этот год, как и прошлый, мы проводим марафон "Венок памяти" Херсон. Не каждый из жителей Новороссии может поехать в Москву, чтобы показать свои чувства сострадания… люди прикладывают к этому венку журавликов, просто кто-то пишет письма, кто-то просто трогает этот венок, и вот этот венок мы довезем в Крокус сити холл", - сказал собеседник агентства. Венок перед установкой побывал в Алешках, Голой пристани, Скадовске, Чаплынке, Геническе, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Таганроге, Ростове-на-Дону. Черний представил видео установки венка к мемориалу возле "Крокуса". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Жертвами теракта стали 145 человек.

https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html

https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html

херсонская область

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москва

россия

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