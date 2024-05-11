https://ria.ru/20240511/krokus-1945199390.html
На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов
На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов - РИА Новости, 11.05.2024
На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов
Венок памяти из Херсонской области с журавлями установили на мемориале возле "Крокус сити холла", рассказал РИА Новости организатор акции депутат Херсонской... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T07:23
2024-05-11T07:23
2024-05-11T07:23
теракт в "крокус сити холле"
херсонская область
новороссия
москва
крокус сити холл
крокус
россия
московская область (подмосковье)
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МАРИУПОЛЬ 11 мая - РИА Новости. Венок памяти из Херсонской области с журавлями установили на мемориале возле "Крокус сити холла", рассказал РИА Новости организатор акции депутат Херсонской областной Думы Игорь Черний. "В этот год, как и прошлый, мы проводим марафон "Венок памяти" Херсон. Не каждый из жителей Новороссии может поехать в Москву, чтобы показать свои чувства сострадания… люди прикладывают к этому венку журавликов, просто кто-то пишет письма, кто-то просто трогает этот венок, и вот этот венок мы довезем в Крокус сити холл", - сказал собеседник агентства. Венок перед установкой побывал в Алешках, Голой пристани, Скадовске, Чаплынке, Геническе, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе, Таганроге, Ростове-на-Дону. Черний представил видео установки венка к мемориалу возле "Крокуса". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Жертвами теракта стали 145 человек.
https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html
https://ria.ru/20240502/podderzhka-1943463320.html
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На мемориале возле "Крокуса" установили венок от жителей новых регионов
На мемориале возле "Крокуса" установили венок памяти из Херсонской области