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Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды - РИА Новости, 11.05.2024
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18:18 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/kozlov-1945275889.html
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:18
2024-05-11T19:16
политика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в правительстве. Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Мишустин предложил переназначить Александра Козлова главой Минприроды,

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в правительстве.
Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.
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ПолитикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Михаил МишустинНазначение нового состава правительства России
 
 
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