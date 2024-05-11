https://ria.ru/20240511/kozlov-1945275889.html
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:18
2024-05-11T18:18
2024-05-11T19:16
политика
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в правительстве. Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Михаил Мишустин, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды
Мишустин предложил переназначить Александра Козлова главой Минприроды,