https://ria.ru/20240511/kozlov-1945275889.html

Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:18

2024-05-11T18:18

2024-05-11T19:16

политика

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

михаил мишустин

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить и.о. министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова главой Минприроды, сообщили в правительстве. Козлов возглавлял это министерство и в предыдущем составе кабмина.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, назначение нового состава правительства россии