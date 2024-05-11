https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html

Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным

Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным - РИА Новости, 11.05.2024

Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным

Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:18

2024-05-11T14:18

2024-05-11T14:38

происшествия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.Ранее республиканское управлении МЧС сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве."Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", – написал Уйба.Глава региона добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944263331.html

https://ria.ru/20240502/kitay-1943391873.html

республика коми

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика коми