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Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным - РИА Новости, 11.05.2024
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14:18 11.05.2024 (обновлено: 14:38 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/komi-1945241280.html
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным - РИА Новости, 11.05.2024
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:18
2024-05-11T14:38
происшествия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.Ранее республиканское управлении МЧС сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве."Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", – написал Уйба.Глава региона добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944263331.html
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происшествия, республика коми
Происшествия, Республика Коми
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным

Частично обрушившийся дом в Коми являлся общежитием и признан аварийным

© Фото : МЧС РоссииКирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : МЧС России
Кирпичная пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.
Ранее республиканское управлении МЧС сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве.
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"Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", – написал Уйба.
Глава региона добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.
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ПроисшествияРеспублика Коми
 
 
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