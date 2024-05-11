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Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным - РИА Новости, 11.05.2024
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:18
2024-05-11T14:18
2024-05-11T14:38
происшествия
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пятиэтажный кирпичный дом в городе Печора в республике Коми, где произошло частичное обрушение, был признан аварийным, это бывшее общежитие, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем Telegram-канале.Ранее республиканское управлении МЧС сообщало, что в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал, уточняли РИА Новости в ведомстве."Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", – написал Уйба.Глава региона добавил, что будет выяснять причины инцидента на месте происшествия.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944263331.html
https://ria.ru/20240502/kitay-1943391873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми
Происшествия, Республика Коми
Частично обрушившийся дом в Коми признан аварийным
Частично обрушившийся дом в Коми являлся общежитием и признан аварийным