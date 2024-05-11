https://ria.ru/20240511/klyayn-1945295215.html

СМИ рассказали о причине отстранения от финала "Евровидения" Йоста Кляйна

СМИ рассказали о причине отстранения от финала "Евровидения" Йоста Кляйна - РИА Новости, 11.05.2024

СМИ рассказали о причине отстранения от финала "Евровидения" Йоста Кляйна

Исполнитель от Нидерландов на конкурсе "Евровидение" Йост Кляйн был отстранен от финала конкурса за то, что сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:33

2024-05-11T20:33

2024-05-11T21:23

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ГААГА, 11 мая - РИА Новости. Исполнитель от Нидерландов на конкурсе "Евровидение" Йост Кляйн был отстранен от финала конкурса за то, что сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора, снимавшей артиста без его согласия, наказание несоразмерно произошедшему инциденту, заявила нидерландская телерадиокомпания AVROTROS, которая занимается организацией участия Нидерландов на песенном конкурсе "Евровидение". "Инцидент произошел после выступления в прошлый четверг. Вопреки четким договоренностям, Йоста снимали на камеру в тот момент, когда он только что сошёл со сцены и должен был бежать в гримёрку. В тот момент Йост неоднократно повторил, что не хочет, чтобы его снимали", - говорится в заявлении, которое позднее опубликовал вещатель. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что участник конкурса от Нидерландов Йост Кляйн, которого шведская полиция допрашивала из-за жалоб на угрозы, не выступит в финале песенного конкурса. Нидерландская телерадиокомпания AVROTROS сразу осудила это решение, назвав его несоразмерным. Как отмечается, эта просьба певца была проигнорирована, что привело "к угрожающему жесту" артиста в сторону оператора. "Йост не прикасался к женщине с камерой. Об этом инциденте было сообщено, после чего было проведено расследование EBU и полиции", - рассказали в телекомпании. Несмотря на то, что AVROTROS предложила несколько решений сложившейся ситуации, EBU все же принял решение дисквалифицировать Кляйна. Вещатель отметил, что хоть и выступает за "хорошие манеры", считает это наказание тяжелым, подчеркнув, что отстранение артиста от финала конкурса несоразмерно произошедшему инциденту. Между тем, поклонник Йоста Кляйна создал петицию в поддержку артиста. Всего за пару часов она достигла уже 117 тысяч подписей.

https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html

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