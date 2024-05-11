https://ria.ru/20240511/kirill-1945282274.html

Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл

Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и отметил заслуженное им на фоне... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:55

2024-05-11T18:55

2024-05-11T19:00

политика

россия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и отметил заслуженное им на фоне сложнейших вызовов доверие президента и россиян. "Сердечно поздравляю вас с переназначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации. Являясь опытным государственным деятелем, эффективным руководителем, настоящим профессионалом и человеком твердых моральных принципов, вы заслужили доверие президента и наших сограждан, для которых очевидно социально-экономическое развитие страны за минувшие годы, несмотря на сложнейшие внешние вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх отметил высокий уровень диалога правительства РФ и Русской православной церкви. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, русская православная церковь, госдума рф