Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: Мишустин заслужил доверие президента и россиян
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и отметил заслуженное им на фоне сложнейших вызовов доверие президента и россиян.
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"Сердечно поздравляю вас с переназначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации. Являясь опытным государственным деятелем, эффективным руководителем, настоящим профессионалом и человеком твердых моральных принципов, вы заслужили доверие президента и наших сограждан, для которых очевидно социально-экономическое развитие страны за минувшие годы, несмотря на сложнейшие внешние вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ)
Патриарх отметил высокий уровень диалога правительства РФ и Русской православной церкви.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.