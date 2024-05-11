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Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 11.05.2024
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18:55 11.05.2024 (обновлено: 19:00 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/kirill-1945282274.html
Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл
Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и отметил заслуженное им на фоне... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:55
2024-05-11T19:00
политика
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михаил мишустин
владимир путин
русская православная церковь
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и отметил заслуженное им на фоне сложнейших вызовов доверие президента и россиян. "Сердечно поздравляю вас с переназначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации. Являясь опытным государственным деятелем, эффективным руководителем, настоящим профессионалом и человеком твердых моральных принципов, вы заслужили доверие президента и наших сограждан, для которых очевидно социально-экономическое развитие страны за минувшие годы, несмотря на сложнейшие внешние вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх отметил высокий уровень диалога правительства РФ и Русской православной церкви. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, русская православная церковь, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Русская православная церковь, Госдума РФ
Мишустин заслужил доверие на фоне сложных вызовов, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Мишустин заслужил доверие президента и россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства РФ и отметил заслуженное им на фоне сложнейших вызовов доверие президента и россиян.
«
"Сердечно поздравляю вас с переназначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации. Являясь опытным государственным деятелем, эффективным руководителем, настоящим профессионалом и человеком твердых моральных принципов, вы заслужили доверие президента и наших сограждан, для которых очевидно социально-экономическое развитие страны за минувшие годы, несмотря на сложнейшие внешние вызовы", – говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ)
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
Патриарх отметил высокий уровень диалога правительства РФ и Русской православной церкви.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров
Вчера, 18:38
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинРусская православная церковьГосдума РФ
 
 
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