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Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
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14:38 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/kheyli-1945244573.html
Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ
Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024
Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ
Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа активно рассматривает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли на роль кандидата в вице-президенты,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:38
2024-05-11T14:38
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа активно рассматривает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли на роль кандидата в вице-президенты, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее ключевые соперники Трампа от республиканцев - Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис - публично объявили о решении выйти из предвыборной гонки. "Предвыборный штаб Дональда Трампа активно рассматривает Никки Хейли в качестве его кандидата на пост в вице-президенты", - сообщает портал. Как пишет издание, Трамп мог бы выбрать Хейли, если бы был убежден, что она поможет ему победить на выборах, избежать потенциального судебного заключения и покрыть многомиллионные юридические счета в случае его поражения. Согласно порталу, члены Республиканской партии, близкие к окружению обоих, считают, что примирение Трампа и Хейли отвечает их взаимным интересам. Так, например, у Хейли есть глубокие связи со спонсорами, которые настороженно относятся к Трампу, а также она могла бы помочь ему привлечь голоса некоторых республиканцев с высшим образованием, пишет издание. Портал добавляет, что если Хейли, не поддержавшая Трампа, и дальше будет придерживаться этой позиции, а Трамп проиграет на выборах, она может столкнуться с обвинениями со стороны многих республиканцев, что в свою очередь, вероятно, поставит под угрозу ее любую новую президентскую кампанию или будущее в политике партии. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Джо Байденом и Трампом, который проиграл демократу на выборах 2020 года и не сумел переизбраться на высший государственный пост.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931548550.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, никки хейли, вивек рамасвами, оон
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Никки Хейли, Вивек Рамасвами, ООН
Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ

Axios: предвыборный штаб Трампа рассматривает Хейли кандидатом в вице-президенты

© AP Photo / Abbie ParrНикки Хейли
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Abbie Parr
Никки Хейли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа активно рассматривает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли на роль кандидата в вице-президенты, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее ключевые соперники Трампа от республиканцев - Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами и губернатор Флориды Рон Десантис - публично объявили о решении выйти из предвыборной гонки.
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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"Предвыборный штаб Дональда Трампа активно рассматривает Никки Хейли в качестве его кандидата на пост в вице-президенты", - сообщает портал.
Как пишет издание, Трамп мог бы выбрать Хейли, если бы был убежден, что она поможет ему победить на выборах, избежать потенциального судебного заключения и покрыть многомиллионные юридические счета в случае его поражения.
Согласно порталу, члены Республиканской партии, близкие к окружению обоих, считают, что примирение Трампа и Хейли отвечает их взаимным интересам. Так, например, у Хейли есть глубокие связи со спонсорами, которые настороженно относятся к Трампу, а также она могла бы помочь ему привлечь голоса некоторых республиканцев с высшим образованием, пишет издание. Портал добавляет, что если Хейли, не поддержавшая Трампа, и дальше будет придерживаться этой позиции, а Трамп проиграет на выборах, она может столкнуться с обвинениями со стороны многих республиканцев, что в свою очередь, вероятно, поставит под угрозу ее любую новую президентскую кампанию или будущее в политике партии.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября. Согласно большинству прогнозов, борьба на них развернется между действующим главой государства Джо Байденом и Трампом, который проиграл демократу на выборах 2020 года и не сумел переизбраться на высший государственный пост.
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В миреСШАФлоридаДональд ТрампНикки ХейлиВивек РамасвамиООН
 
 
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