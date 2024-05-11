https://ria.ru/20240511/kharkov-1945250938.html

"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России

"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России - РИА Новости, 11.05.2024

"Харьков — проблема". Генерал ВСУ сделал заявление из-за успехов ВС России

ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова, спрогнозировал отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:25

2024-05-11T15:25

2024-05-11T15:25

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харьковская область

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сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. ВСУ столкнутся с проблемами при обороне Харькова, спрогнозировал отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Если мы не обеспечим нормальную логистику, это (оборона населенного пункта. — Прим. ред.) будет проблематично для нас, поэтому Харьков — это проблема, но проблема будет в первую очередь зависеть от нас, как мы подготовим Харьков", — заявил он.По мнению Кривоноса, с военной и экономической точки зрения брать крупный город в кольцо будет выгоднее, чем штурмовать его в лоб.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и отряду пограничников в районах Волчанска, Веселого, Глубокого, Нескучного и Красного, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240511/vsu-1945210030.html

https://ria.ru/20240510/nastuplenie-1945183116.html

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волчанск

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в мире, харьков, харьковская область, волчанск, сергей кривонос, вооруженные силы украины, россия