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В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров - РИА Новости, 11.05.2024
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров
В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:57
2024-05-11T19:57
2024-05-11T20:15
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила пресс-служба нижней палаты."В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и аппарата Госдумы незамедлительно проинформировать депутатов о поступлении кандидатур вице-премьеров и министров, а также поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и главе комитета по контролю Олегу Морозову в соответствии с нормами федерального законодательства, регламентом ГД и решением Совета Думы организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.
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политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, александр жуков, олег морозов
Политика, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Олег Морозов
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров
В Госдуму поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров