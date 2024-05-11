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В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров - РИА Новости, 11.05.2024
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19:57 11.05.2024 (обновлено: 20:15 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/kandidatury-1945290330.html
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров - РИА Новости, 11.05.2024
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров
В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:57
2024-05-11T20:15
политика
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россия
вячеслав володин
александр жуков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила пресс-служба нижней палаты."В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и аппарата Госдумы незамедлительно проинформировать депутатов о поступлении кандидатур вице-премьеров и министров, а также поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и главе комитета по контролю Олегу Морозову в соответствии с нормами федерального законодательства, регламентом ГД и решением Совета Думы организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.
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политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, александр жуков, олег морозов
Политика, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин, Александр Жуков, Олег Морозов
В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров

В Госдуму поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила пресс-служба нижней палаты.
«
"В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и аппарата Госдумы незамедлительно проинформировать депутатов о поступлении кандидатур вице-премьеров и министров, а также поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и главе комитета по контролю Олегу Морозову в соответствии с нормами федерального законодательства, регламентом ГД и решением Совета Думы организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Комитеты Госдумы обсудят кандидатов на посты в правительстве в воскресенье
Вчера, 20:10
 
ПолитикаГосдума РФРоссияВячеслав ВолодинАлександр ЖуковОлег Морозов
 
 
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