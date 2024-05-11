https://ria.ru/20240511/kandidatury-1945290330.html

В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров

В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров - РИА Новости, 11.05.2024

В ГД поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров

В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:57

2024-05-11T19:57

2024-05-11T20:15

политика

госдума рф

россия

вячеслав володин

александр жуков

олег морозов

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуму поступили кандидатуры для утверждения на должности первого вице-премьера, вице-премьеров и федеральных министров, кроме силового блока, сообщила пресс-служба нижней палаты."В Государственную думу поступили кандидатуры для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров (кроме силового блока)", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил руководителям фракций и аппарата Госдумы незамедлительно проинформировать депутатов о поступлении кандидатур вице-премьеров и министров, а также поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову и главе комитета по контролю Олегу Морозову в соответствии с нормами федерального законодательства, регламентом ГД и решением Совета Думы организовать обсуждение поступивших кандидатур в профильных комитетах.

https://ria.ru/20240511/zasedaniya-1945292398.html

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политика, госдума рф, россия, вячеслав володин, александр жуков, олег морозов