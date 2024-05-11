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Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных
Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных - РИА Новости, 11.05.2024
Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных
Самый эффективный способ для украинских солдат выжить - сдаться в плен, этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T13:42
2024-05-11T13:42
2024-05-11T13:42
россия
рамзан кадыров
апты алаудинов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГРОЗНЫЙ, 11 май - РИА Новости. Самый эффективный способ для украинских солдат выжить - сдаться в плен, этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации - сдаться в плен нашим бойцам. Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев. Я уверен, что с каждым днем их будет только больше, если наши противники сложат оружие и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий", - написал Кадыров. ⠀Глава региона опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов беседует с очередным пленным. "Пленный Владимир Игнатенко рассказал, что был мобилизован украинской хунтой несмотря на то, что на его иждивении находилась мать-инвалид. …Теперь жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери", - сообщил он.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945153429.html
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Рамзан Кадыров, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных
Кадыров посоветовал украинским военным сдаваться в плен, чтобы выжить