https://ria.ru/20240511/kadyrov-1945235979.html

Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных

Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных - РИА Новости, 11.05.2024

Кадыров назвал самый эффективный способ выжить для украинских военных

Самый эффективный способ для украинских солдат выжить - сдаться в плен, этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:42

2024-05-11T13:42

2024-05-11T13:42

россия

рамзан кадыров

апты алаудинов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 11 май - РИА Новости. Самый эффективный способ для украинских солдат выжить - сдаться в плен, этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Самый эффективный способ для солдат ВСУ спасти свою жизнь в этой ситуации - сдаться в плен нашим бойцам. Этот метод уберег от неминуемой гибели жизни огромного количества простых украинцев. Я уверен, что с каждым днем их будет только больше, если наши противники сложат оружие и обезопасят общество от своих дальнейших преступных действий", - написал Кадыров. ⠀Глава региона опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов беседует с очередным пленным. "Пленный Владимир Игнатенко рассказал, что был мобилизован украинской хунтой несмотря на то, что на его иждивении находилась мать-инвалид. …Теперь жизни этого простого украинского парня ничего не угрожает. Он имеет все шансы продолжить заботу о своей больной матери", - сообщил он.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945153429.html

https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html

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Варвара Скокшина

россия, рамзан кадыров, апты алаудинов, вооруженные силы украины, в мире