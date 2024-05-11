https://ria.ru/20240511/kabmin-1945280332.html

В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров

В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров - РИА Новости, 11.05.2024

В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров

Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:38

2024-05-11T18:38

2024-05-11T18:38

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства. "Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом", - сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф