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В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров - РИА Новости, 11.05.2024
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18:38 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/kabmin-1945280332.html
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров - РИА Новости, 11.05.2024
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров
Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:38
2024-05-11T18:38
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства. "Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом", - сообщили в кабмине.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров

Кабмин: решения по распределению полномочий вице-премьеров РФ утвердят позднее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.
«
"Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом", - сообщили в кабмине.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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