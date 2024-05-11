https://ria.ru/20240511/kabmin-1945280332.html
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров - РИА Новости, 11.05.2024
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров
Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:38
2024-05-11T18:38
2024-05-11T18:38
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_0:384:2932:2033_1920x0_80_0_0_1ba4cb7692ba1a86570a18423a7435c6.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены после рассмотрения кандидатур Госдумой и консультаций премьер-министра РФ Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе кабмина. Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства. "Финальные решения по распределению полномочий вице-премьеров будут утверждены председателем правительства после рассмотрения кандидатур Госдумой и дополнительных консультаций Михаила Мишустина с президентом", - сообщили в кабмине.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1931998941_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_5e751b6cfecbbdd46e6e77d3ea50fc37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
В правительстве рассказали о распределении полномочий вице-премьеров
Кабмин: решения по распределению полномочий вице-премьеров РФ утвердят позднее