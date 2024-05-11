https://ria.ru/20240511/izrail-1945297115.html

США пообещали Израилю помощь в обмен на отказ вторжения в Рафах, пишут СМИ

США пообещали Израилю помощь в обмен на отказ вторжения в Рафах, пишут СМИ - РИА Новости, 11.05.2024

США пообещали Израилю помощь в обмен на отказ вторжения в Рафах, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена предлагает Израилю секретные разведывательные данные, которые помогут определить местонахождение лидеров палестинского... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T20:46

2024-05-11T20:46

2024-05-11T20:46

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

джо байден

хамас

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена предлагает Израилю секретные разведывательные данные, которые помогут определить местонахождение лидеров палестинского движения ХАМАС и найти скрытые туннели, в обмен на отказ от полномасштабного израильского вторжения в Рафах на юге сектора Газа, сообщает американская газета Washington Post ссылкой на источники. "Администрация Байдена, работающая в срочном порядке над предотвращением полномасштабного израильского вторжения в Рафах, предлагает Израилю ценную помощь, если он воздержится, включая секретные разведывательные данные, которые помогут израильским военным определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели движения", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Как отмечается, американские чиновники также предложили помощь в предоставлении тысяч убежищ. По данным источников, чиновники США в настоящее время тесто сотрудничают с Египтом, чтобы найти и перекрыть туннели, которые пересекают границу Египта и сектора Газа в районе Рафаха, которые ХАМАС использовал для пополнения военных запасов. В ночь на вторник сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. В пятницу радиостанция Kan сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240312/izrail-1932408360.html

https://ria.ru/20240213/izrail-1927094532.html

https://ria.ru/20240511/konflikt-1915630213.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, джо байден, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году