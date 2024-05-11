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Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров - РИА Новости, 11.05.2024
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16:11 11.05.2024 (обновлено: 17:56 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/istochnik-1945258568.html
Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров
Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров - РИА Новости, 11.05.2024
Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров
В Госдуме в субботу состоится совещание под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:11
2024-05-11T17:56
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуме в субботу состоится совещание под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров, подтвердил РИА Новости источник. Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на источник о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов. "Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею", - сказал источник РИА Новости. По его словам, состав участников совещания будет не таким, как указало издание. "Нет. Тут не точно. Состав иной", - сказал источник на вопрос журналиста о том, будет ли совещание с главами комитетов и вице-спикерами.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945246171.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров

Источник: в Госдуме пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуме в субботу состоится совещание под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров, подтвердил РИА Новости источник.
Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на источник о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов.
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«
"Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею", - сказал источник РИА Новости.
По его словам, состав участников совещания будет не таким, как указало издание.
«
"Нет. Тут не точно. Состав иной", - сказал источник на вопрос журналиста о том, будет ли совещание с главами комитетов и вице-спикерами.
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