https://ria.ru/20240511/istochnik-1945258568.html

Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров

Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров - РИА Новости, 11.05.2024

Источник: в ГД пройдет совещание по кандидатурам вице-премьеров и министров

В Госдуме в субботу состоится совещание под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:11

2024-05-11T16:11

2024-05-11T17:56

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Госдуме в субботу состоится совещание под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров, подтвердил РИА Новости источник. Ранее издание "Ведомости" сообщило со ссылкой на источник о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов. "Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею", - сказал источник РИА Новости. По его словам, состав участников совещания будет не таким, как указало издание. "Нет. Тут не точно. Состав иной", - сказал источник на вопрос журналиста о том, будет ли совещание с главами комитетов и вице-спикерами.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945246171.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф