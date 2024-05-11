https://ria.ru/20240511/gorlovka-1945235099.html

Пушилин рассказал о попытках отодвинуть ВСУ от Горловки

Пушилин рассказал о попытках отодвинуть ВСУ от Горловки - РИА Новости, 11.05.2024

Пушилин рассказал о попытках отодвинуть ВСУ от Горловки

Российские войска предпринимают усилия, чтобы отодвинуть противника на достаточное расстояние от Горловки, которую украинские силы обстреливают со стороны... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:33

2024-05-11T13:33

2024-05-11T13:33

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские войска предпринимают усилия, чтобы отодвинуть противника на достаточное расстояние от Горловки, которую украинские силы обстреливают со стороны Дзержинска и его окрестностей, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Преимущественно, по нашей информации, Горловка обстреливается с стороны Дзержинска и его окрестностей - там установлены орудия, которые наносят удары по территории Горловки. И здесь также предпринимаются все возможные и невозможные действия, чтобы как можно быстрее отодвинуть от данного населённого пункта противника, потому что пока у него будет физическая возможность стрелять, они, к сожалению, будут наносить удары и по гражданской инфраструктуре в том числе", - сказал Пушилин. По его информации, для обстрелов ВСУ используют артиллерийские боеприпасы. "Расстояние достаточно близкое, позволяет пока доставать до данного населённого пункта. Ракеты используются уже там, где противник не может использовать артиллерию. Там, где возможность есть использовать артиллерию - это более дешёвые боеприпасы, это те боеприпасы или те орудия, которые не требуют дополнительного согласования в плане применения. И поэтому здесь вот так вот наотмашь, к сожалению, сейчас Горловка подвергается обстрелам", - отметил глава ДНР.

https://ria.ru/20240511/donbass-1945231719.html

https://ria.ru/20240107/spetsoperatsiya-1920009571.html

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Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность