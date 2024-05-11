https://ria.ru/20240511/gladkov-1945300945.html
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали - РИА Новости, 12.05.2024
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали
Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-11T21:29
2024-05-11T21:29
2024-05-12T00:11
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, ранения также получили 28 взрослых и один ребенок. Всех пострадавших доставили в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.Губернатор добавил, что в Белгороде при прямом попадании снаряда повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах. В общей сложности пострадали 49 квартир в 22 домах, а также четыре коммерческих объекта. Кроме того, повреждено остекление в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков, а также в средней общеобразовательной школе № 41. На местах работают сотрудники оперативных служб.Помимо этого, при падении снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания. В общей сложности повреждения получила 21 машина.В свою очередь, в поселке Дубовое при отражении воздушной атаки разбило кровлю и навес частного жилого домовладения.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, накануне силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
https://ria.ru/20240511/udar-1945248605.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали
Вячеслав Гладков: женщина погибла при обстреле ВСУ Белгорода, 29 человек ранены
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, ранения также получили 28 взрослых и один ребенок. Всех пострадавших доставили в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор добавил, что в Белгороде при прямом попадании снаряда повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах. В общей сложности пострадали 49 квартир в 22 домах, а также четыре коммерческих объекта. Кроме того, повреждено остекление в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков, а также в средней общеобразовательной школе № 41. На местах работают сотрудники оперативных служб.
Помимо этого, при падении снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания. В общей сложности повреждения получила 21 машина.
В свою очередь, в поселке Дубовое при отражении воздушной атаки разбило кровлю и навес частного жилого домовладения.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России
. В частности, накануне силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью
.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.