Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 11.05.2024 (обновлено: 00:11 12.05.2024)
https://ria.ru/20240511/gladkov-1945300945.html
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали - РИА Новости, 12.05.2024
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали
Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-11T21:29
2024-05-12T00:11
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944847081_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f5fa380a6fe08bd1d2f9b092d1372c8b.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи&quot;, — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, ранения также получили 28 взрослых и один ребенок. Всех пострадавших доставили в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.Губернатор добавил, что в Белгороде при прямом попадании снаряда повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах. В общей сложности пострадали 49 квартир в 22 домах, а также четыре коммерческих объекта. Кроме того, повреждено остекление в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков, а также в средней общеобразовательной школе № 41. На местах работают сотрудники оперативных служб.Помимо этого, при падении снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания. В общей сложности повреждения получила 21 машина.В свою очередь, в поселке Дубовое при отражении воздушной атаки разбило кровлю и навес частного жилого домовладения.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, накануне силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html
https://ria.ru/20240511/udar-1945248605.html
белгород
белгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944847081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_768aea0a7499ea2bc0cda0ea31fa4755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали

Вячеслав Гладков: женщина погибла при обстреле ВСУ Белгорода, 29 человек ранены

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, ранения также получили 28 взрослых и один ребенок. Всех пострадавших доставили в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.
Губернатор добавил, что в Белгороде при прямом попадании снаряда повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах. В общей сложности пострадали 49 квартир в 22 домах, а также четыре коммерческих объекта. Кроме того, повреждено остекление в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков, а также в средней общеобразовательной школе № 41. На местах работают сотрудники оперативных служб.
Фрагмент кассетного боеприпаса РСЗО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
СК займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки
Вчера, 09:12
Помимо этого, при падении снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания. В общей сложности повреждения получила 21 машина.
В свою очередь, в поселке Дубовое при отражении воздушной атаки разбило кровлю и навес частного жилого домовладения.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, накануне силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Кадры с места удара ВСУ по ресторану в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
При ударе по ресторану в Донецке погибли три человека
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала