https://ria.ru/20240511/gladkov-1945300945.html

При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали

При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали - РИА Новости, 12.05.2024

При украинском обстреле Белгорода погиб один человек, 29 пострадали

Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-11T21:29

2024-05-11T21:29

2024-05-12T00:11

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Белгород, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибла мирная жительница. От полученных ран женщина скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи", — написал он в Telegram-канале.По предварительным данным, ранения также получили 28 взрослых и один ребенок. Всех пострадавших доставили в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.Губернатор добавил, что в Белгороде при прямом попадании снаряда повреждения получили четыре кровли в многоквартирных домах. В общей сложности пострадали 49 квартир в 22 домах, а также четыре коммерческих объекта. Кроме того, повреждено остекление в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков, а также в средней общеобразовательной школе № 41. На местах работают сотрудники оперативных служб.Помимо этого, при падении снарядов загорелись шесть автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали очаги возгорания. В общей сложности повреждения получила 21 машина.В свою очередь, в поселке Дубовое при отражении воздушной атаки разбило кровлю и навес частного жилого домовладения.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, накануне силы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и беспилотник над Белгородской областью.В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945206465.html

https://ria.ru/20240511/udar-1945248605.html

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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия