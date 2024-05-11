https://ria.ru/20240511/gladkov-1945205232.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:54

2024-05-11T08:54

2024-05-11T08:57

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в 8.41 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия