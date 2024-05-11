https://ria.ru/20240511/gladkov-1945205232.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:54
2024-05-11T08:54
2024-05-11T08:57
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в 8.41 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945203165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности