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СМИ: ФРГ рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе - РИА Новости, 11.05.2024
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16:38 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/germaniya-1945262099.html
СМИ: ФРГ рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе
СМИ: ФРГ рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе - РИА Новости, 11.05.2024
СМИ: ФРГ рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе
Германия рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на свой доступ к разработанным... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:38
2024-05-11T16:38
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Германия рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на свой доступ к разработанным предложениям. Уточняется, что по данным экспертов оборонного ведомства ФРГ, в экстренном случае многократно увеличить численность солдат при помощи добровольцев не было бы возможным. В этой связи глава минобороны страны Борис Писториус хочет поступить, как Швеция, и ввести новый тип модели военной службы. "Министр обнародует соответствующее предложение не позднее начала июня. На прошлой неделе на совещании руководства организации в Оснабрюке ему были представлены первые концепции. Их три", - пишет газета. Уточняется, что первая из них является наиболее осторожной. Согласно этому предложению, предусматривается не обязательная военная служба, а предпринимается попытка использовать все возможности добровольной военной службы. "Согласно этому варианту, все "граждане, достигшие 18-летнего возраста", будут зарегистрированы и получат информационные материалы. Добровольцы смогут заполнить онлайн-анкету, "в которой фиксируется их оценка собственной психической и физической подготовки, а также личное отношение и мотивация к военной службе". Если есть заинтересованность, то последует консультационное собеседование и анализ потенциальных возможностей", - уточняет газета. Второе предложение фактически содержит обязанность, "В то время как с женщинами по-прежнему будут связываться на добровольной основе, для мужчин онлайн-анкета и возможность зачисления в армию станут обязательными. Однако этот вариант "должен быть подкреплен комплексной моделью стимулирования в интересах военной юстиции и общественного признания", - указывает издание со ссылкой на документ. По мнению министерства, эффект от введения такой концепции будет существенным: "возобновление обязательной воинской повинности в качестве обязательной послужит сильным политическим сигналом для партнеров в Европе, системных соперников, а также для альянса". Согласно третьему варианту, онлайн-анкету должны будут заполнить все мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше. Разработчики этой концепции считают, что в этом случае процесс отбора может быть "основан на высокой степени добровольности", пишет издание. Кроме того, на основе этой модели "можно было бы обсудить введение всеобщей обязательной службы". Уточняется, что это касается не только службы в бундесвере, но и пожарных бригад, медслужб. В этом случае, по мнению экспертов, служба в вооруженных силах оказалась бы "в центре внимания всего общества, поскольку она вызвала бы широкое вовлечение".
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
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в мире, германия, швеция, европа, борис писториус
В мире, Германия, Швеция, Европа, Борис Писториус
СМИ: ФРГ рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе

Welt am Sonntag: в ФРГ рассматривают варианты обязательной военной службы

© AP Photo / Ferdinand OstropНовобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине
Новобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Новобранцы немецкой армии у здания Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Германия рассматривает варианты возвращения к обязательной военной службе, пишет немецкая газета Welt am Sonntag, ссылаясь на свой доступ к разработанным предложениям.
Уточняется, что по данным экспертов оборонного ведомства ФРГ, в экстренном случае многократно увеличить численность солдат при помощи добровольцев не было бы возможным. В этой связи глава минобороны страны Борис Писториус хочет поступить, как Швеция, и ввести новый тип модели военной службы.
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"Министр обнародует соответствующее предложение не позднее начала июня. На прошлой неделе на совещании руководства организации в Оснабрюке ему были представлены первые концепции. Их три", - пишет газета.
Уточняется, что первая из них является наиболее осторожной. Согласно этому предложению, предусматривается не обязательная военная служба, а предпринимается попытка использовать все возможности добровольной военной службы.
"Согласно этому варианту, все "граждане, достигшие 18-летнего возраста", будут зарегистрированы и получат информационные материалы. Добровольцы смогут заполнить онлайн-анкету, "в которой фиксируется их оценка собственной психической и физической подготовки, а также личное отношение и мотивация к военной службе". Если есть заинтересованность, то последует консультационное собеседование и анализ потенциальных возможностей", - уточняет газета.
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Второе предложение фактически содержит обязанность, "В то время как с женщинами по-прежнему будут связываться на добровольной основе, для мужчин онлайн-анкета и возможность зачисления в армию станут обязательными. Однако этот вариант "должен быть подкреплен комплексной моделью стимулирования в интересах военной юстиции и общественного признания", - указывает издание со ссылкой на документ. По мнению министерства, эффект от введения такой концепции будет существенным: "возобновление обязательной воинской повинности в качестве обязательной послужит сильным политическим сигналом для партнеров в Европе, системных соперников, а также для альянса".
Согласно третьему варианту, онлайн-анкету должны будут заполнить все мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше. Разработчики этой концепции считают, что в этом случае процесс отбора может быть "основан на высокой степени добровольности", пишет издание. Кроме того, на основе этой модели "можно было бы обсудить введение всеобщей обязательной службы". Уточняется, что это касается не только службы в бундесвере, но и пожарных бригад, медслужб.
В этом случае, по мнению экспертов, служба в вооруженных силах оказалась бы "в центре внимания всего общества, поскольку она вызвала бы широкое вовлечение".
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