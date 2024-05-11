https://ria.ru/20240511/ganchev-1945272729.html
Преимущество в Харьковской области сохраняется за ВС России, заявил Ганчев
Преимущество в Харьковской области сохраняется за ВС России, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.05.2024
Преимущество в Харьковской области сохраняется за ВС России, заявил Ганчев
Инициатива и преимущество в Харьковской области сохраняется за военными РФ, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:59
2024-05-11T17:59
2024-05-11T17:59
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Инициатива и преимущество в Харьковской области сохраняется за военными РФ, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Инициатива и преимущество на поле боя сохраняется за нашими бойцами. Они продолжают давить противника и идти вперёд", - сообщил Ганчев. Ранее Ганчев заявил РИА Новости, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском ВС РФ, это хорошая тенденция. В субботу Минобороны РФ сообщило о том, что ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Ранее Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости.
https://ria.ru/20240511/ganchev-1945245178.html
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в мире, россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Преимущество в Харьковской области сохраняется за ВС России, заявил Ганчев
Ганчев: инициатива и преимущество под Харьковом сохраняется за ВС России