https://ria.ru/20240511/fsvts-1945254379.html

ФСВТС будет подчиняться президенту России

ФСВТС будет подчиняться президенту России - РИА Новости, 11.05.2024

ФСВТС будет подчиняться президенту России

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:46

2024-05-11T15:46

2024-05-11T15:46

политика

владимир путин

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России Владимира Путина, распространённого его пресс-службой. "Президент России В.В.Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении пресс-службы. В тексте указа говорится, что ФСВТС отныне находится в числе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации.

https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия