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ФСВТС будет подчиняться президенту России - РИА Новости, 11.05.2024
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15:46 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/fsvts-1945254379.html
ФСВТС будет подчиняться президенту России
ФСВТС будет подчиняться президенту России - РИА Новости, 11.05.2024
ФСВТС будет подчиняться президенту России
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:46
2024-05-11T15:46
политика
владимир путин
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России Владимира Путина, распространённого его пресс-службой. "Президент России В.В.Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении пресс-службы. В тексте указа говорится, что ФСВТС отныне находится в числе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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политика, владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
Политика, Владимир Путин, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Россия
ФСВТС будет подчиняться президенту России

ФСВТС будет напрямую подчиняться президенту России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России Владимира Путина, распространённого его пресс-службой.
"Президент России В.В.Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении пресс-службы.
В тексте указа говорится, что ФСВТС отныне находится в числе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Вчера, 14:16
 
ПолитикаВладимир ПутинФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Россия
 
 
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