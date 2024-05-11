https://ria.ru/20240511/fsvts-1945254379.html
ФСВТС будет подчиняться президенту России
ФСВТС будет подчиняться президенту России - РИА Новости, 11.05.2024
ФСВТС будет подчиняться президенту России
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:46
2024-05-11T15:46
2024-05-11T15:46
политика
владимир путин
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) отныне будет находиться в прямом подчинении президенту РФ, следует из указа главы России Владимира Путина, распространённого его пресс-службой. "Президент России В.В.Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении пресс-службы. В тексте указа говорится, что ФСВТС отныне находится в числе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью которых осуществляет президент Российской Федерации.
https://ria.ru/20240511/putin-1945240687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия
Политика, Владимир Путин, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Россия
ФСВТС будет подчиняться президенту России
ФСВТС будет напрямую подчиняться президенту России