https://ria.ru/20240511/frantsiya-1945228295.html

В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар

В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.05.2024

В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар

Пожар произошел в административном здании действующей атомной электростанции "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны, угрозы для самой... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:51

2024-05-11T12:51

2024-05-11T12:51

в мире

франция

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ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Пожар произошел в административном здании действующей атомной электростанции "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны, угрозы для самой АЭС нет, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу. "Неопасный пожар произошел в пятницу вечером 10 мая на атомной электростанции "Сент-Альбан"… Затронуто административное здание", - говорится в сообщении телеканала. Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания "за пределами ядерной зоны", около 30 пожарных выехали на вызов, огонь был потушен около полуночи (01.00 мск), передаёт BFMTV. После этого была организована вентиляция помещений и наблюдение, на место выехали жандармы департамента для установления причины возникновения огня, сообщает телеканал. В феврале пожар также произошел на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений. Сообщалось, что в одном из блоков по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор.

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция