https://ria.ru/20240511/frantsiya-1945228295.html
В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар
В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар - РИА Новости, 11.05.2024
В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар
Пожар произошел в административном здании действующей атомной электростанции "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны, угрозы для самой... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:51
2024-05-11T12:51
2024-05-11T12:51
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ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости. Пожар произошел в административном здании действующей атомной электростанции "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны, угрозы для самой АЭС нет, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу. "Неопасный пожар произошел в пятницу вечером 10 мая на атомной электростанции "Сент-Альбан"… Затронуто административное здание", - говорится в сообщении телеканала. Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания "за пределами ядерной зоны", около 30 пожарных выехали на вызов, огонь был потушен около полуночи (01.00 мск), передаёт BFMTV. После этого была организована вентиляция помещений и наблюдение, на место выехали жандармы департамента для установления причины возникновения огня, сообщает телеканал. В феврале пожар также произошел на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений. Сообщалось, что в одном из блоков по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор.
https://ria.ru/20240210/pozhar-1926597830.html
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в мире, франция
В административном здании французской АЭС вспыхнул пожар
Пожар произошел в административном здании французской АЭС, угрозы нет
ПАРИЖ, 11 мая – РИА Новости.
Пожар произошел в административном здании действующей атомной электростанции "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны, угрозы для самой АЭС нет, сообщил в субботу телеканал BFMTV
со ссылкой на местную пожарную службу.
"Неопасный пожар произошел в пятницу вечером 10 мая на атомной электростанции "Сент-Альбан"… Затронуто административное здание", - говорится в сообщении телеканала.
Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания "за пределами ядерной зоны", около 30 пожарных выехали на вызов, огонь был потушен около полуночи (01.00 мск), передаёт BFMTV.
После этого была организована вентиляция помещений и наблюдение, на место выехали жандармы департамента для установления причины возникновения огня, сообщает телеканал.
В феврале пожар также произошел на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции
, работа двух энергоблоков была приостановлена до дальнейших распоряжений. Сообщалось, что в одном из блоков по неустановленным причинам загорелся главный трансформатор.