https://ria.ru/20240511/f-16-1945249465.html

Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин

Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024

Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин

Российские войска готовы к поставкам противнику Западом истребителей F-16, появление этих самолетов у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на фронте, заявил в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:16

2024-05-11T15:16

2024-05-11T15:56

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донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские войска готовы к поставкам противнику Западом истребителей F-16, появление этих самолетов у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на фронте, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Сейчас мы наиболее близки к реализации тех обещаний, которые уже звучали не раз, что данные истребители будут поставлены в адрес Украины. Мы этого не исключаем. При этом наши вооруженные силы готовы к такому роду развития событий. И считаю, что кардинальным образом это никак не повлияет на ситуацию, которую мы видим на линии фронта", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240511/makron-1945237197.html

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Пушилин: "Силы РФ готовы в случае поставок Киеву истребителей F-16" Пушилин РИА Новости: силы РФ готовы в случае поставок Киеву истребителей F-16, их появление у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на фронте. 2024-05-11T15:16 true PT0M27S

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Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, f-16