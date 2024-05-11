https://ria.ru/20240511/f-16-1945249465.html
Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Российские войска готовы к поставкам противнику Западом истребителей F-16, появление этих самолетов у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на фронте, заявил в... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:16
2024-05-11T15:16
2024-05-11T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские войска готовы к поставкам противнику Западом истребителей F-16, появление этих самолетов у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на фронте, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Сейчас мы наиболее близки к реализации тех обещаний, которые уже звучали не раз, что данные истребители будут поставлены в адрес Украины. Мы этого не исключаем. При этом наши вооруженные силы готовы к такому роду развития событий. И считаю, что кардинальным образом это никак не повлияет на ситуацию, которую мы видим на линии фронта", - сказал Пушилин.
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украина
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Пушилин: "Силы РФ готовы в случае поставок Киеву истребителей F-16"
Пушилин РИА Новости: силы РФ готовы в случае поставок Киеву истребителей F-16, их появление у ВСУ кардинально не изменит ситуацию на фронте.
2024-05-11T15:16
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, F-16
Поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Пушилин: появление у ВСУ самолетов F-16 не изменит ситуацию на фронте