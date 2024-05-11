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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.05.2024
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:40
2024-05-11T15:40
2024-05-11T15:40
специальная военная операция на украине
кировский район
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945236659.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кировский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Кировскому району Донецка