https://ria.ru/20240511/donetsk-1945253115.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.05.2024

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:40

2024-05-11T15:40

2024-05-11T15:40

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945236659.html

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

кировский район

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия