Народ Донбасса сделал верный выбор на референдуме, заявила Захарова
Захарова: очевидно, что Донбасс сделал верный выбор на референдуме в 2014 году
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА новости. Сегодня очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор в ходе референдума о самоопределении десять лет назад и отстояли его в бою, не найдя защиты у международных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Прошло 10 лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе", - написала она.
За эти годы Украина превратилась в "страну-самоизгоя, загнанную в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков", подчеркнула Захарова.
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"Долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года. Родные, вы дома!... И сегодня мы помним и чтим эту дату, чтим героев, которых уже нет с нами — убитых киевскими террористами ополченцев, восхищаемся мужеством Донбасса и делаем всё, чтобы искренность и праведность, которыми расцвела Русская весна в мае 2014 года, дали свои священные плоды" - подчеркнула она.
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"В течение восьми лет после этого ОБСЕ не могла остановить постоянные обстрелы мирных граждан киевскими вооружёнными формированиями. Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознаёт, что это не выставка автомобилей, а невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве", - добавила она.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% при явке в 74,87%. Число жителей Луганской области, поддержавших независимость Луганской народной республики (ЛНР), составило 96,2% при явке 75%.
Референдумы о самоопределении в ДНР и ЛНР (2014)
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