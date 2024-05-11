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Народ Донбасса сделал верный выбор на референдуме, заявила Захарова - РИА Новости, 11.05.2024
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16:41 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/donbass-1945262674.html
Народ Донбасса сделал верный выбор на референдуме, заявила Захарова
Народ Донбасса сделал верный выбор на референдуме, заявила Захарова - РИА Новости, 11.05.2024
Народ Донбасса сделал верный выбор на референдуме, заявила Захарова
Сегодня очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор в ходе референдума о самоопределении десять лет назад и отстояли его в бою, не найдя защиты у... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T16:41
2024-05-11T16:41
донбасс
луганская народная республика
украина
мария захарова
обсе
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА новости. Сегодня очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор в ходе референдума о самоопределении десять лет назад и отстояли его в бою, не найдя защиты у международных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Прошло 10 лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе", - написала она. За эти годы Украина превратилась в "страну-самоизгоя, загнанную в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков", подчеркнула Захарова. "Долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года. Родные, вы дома!... И сегодня мы помним и чтим эту дату, чтим героев, которых уже нет с нами — убитых киевскими террористами ополченцев, восхищаемся мужеством Донбасса и делаем всё, чтобы искренность и праведность, которыми расцвела Русская весна в мае 2014 года, дали свои священные плоды" - подчеркнула она. За этот выбор мстят терактами, санкциями и "нечеловеческими кознями", отметила Захарова. Она также заявила, что уже в 2014 году ОБСЕ продемонстрировала свою неэффективность, а Швейцария — утрату нейтральности. "В течение восьми лет после этого ОБСЕ не могла остановить постоянные обстрелы мирных граждан киевскими вооружёнными формированиями. Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознаёт, что это не выставка автомобилей, а невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве", - добавила она. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% при явке в 74,87%. Число жителей Луганской области, поддержавших независимость Луганской народной республики (ЛНР), составило 96,2% при явке 75%.
https://ria.ru/20240511/donbass-1945205571.html
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донбасс, луганская народная республика, украина, мария захарова, обсе, общество
Донбасс, Луганская Народная Республика, Украина, Мария Захарова, ОБСЕ, Общество
Народ Донбасса сделал верный выбор на референдуме, заявила Захарова

Захарова: очевидно, что Донбасс сделал верный выбор на референдуме в 2014 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге
Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мужчина держит бюллетень на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России на избирательном участке в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА новости. Сегодня очевидно, что жители Донбасса сделали правильный выбор в ходе референдума о самоопределении десять лет назад и отстояли его в бою, не найдя защиты у международных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Прошло 10 лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе", - написала она.
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За эти годы Украина превратилась в "страну-самоизгоя, загнанную в овраг цивилизации неонацистской идеологией, исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков", подчеркнула Захарова.
«
"Долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года. Родные, вы дома!... И сегодня мы помним и чтим эту дату, чтим героев, которых уже нет с нами — убитых киевскими террористами ополченцев, восхищаемся мужеством Донбасса и делаем всё, чтобы искренность и праведность, которыми расцвела Русская весна в мае 2014 года, дали свои священные плоды" - подчеркнула она.
За этот выбор мстят терактами, санкциями и "нечеловеческими кознями", отметила Захарова. Она также заявила, что уже в 2014 году ОБСЕ продемонстрировала свою неэффективность, а Швейцария — утрату нейтральности.
«
"В течение восьми лет после этого ОБСЕ не могла остановить постоянные обстрелы мирных граждан киевскими вооружёнными формированиями. Швейцария же сейчас пытается созвать какую-то псевдомирную конференцию, как будто не осознаёт, что это не выставка автомобилей, а невероятно сложный разговор о будущем мироустройстве", - добавила она.
Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На них был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% при явке в 74,87%. Число жителей Луганской области, поддержавших независимость Луганской народной республики (ЛНР), составило 96,2% при явке 75%.
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Референдумы о самоопределении в ДНР и ЛНР (2014)
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМария ЗахароваОБСЕОбщество
 
 
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