https://ria.ru/20240511/donbass-1945231719.html

Подтвержденных данных о французских войсках на Донбассе нет, заявил Пушилин

Подтвержденных данных о французских войсках на Донбассе нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024

Подтвержденных данных о французских войсках на Донбассе нет, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не располагает подтвержденными данными об участии в боевых действиях на донецком фронте на стороне... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:18

2024-05-11T13:18

2024-05-11T14:01

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что не располагает подтвержденными данными об участии в боевых действиях на донецком фронте на стороне противника регулярных войск Франции."Для нас особого удивления на протяжении всех этих лет не вызывает уже то, что в том числе и граждане Франции принимают участие в боевых действиях. Но на разных этапах это и инструкторы, и наемники французские и прочие. Сейчас такой информации, которую можно было бы назвать подтвержденной, что это уже войска Франции, отправленные на Донбасс, такой информации подтвержденной у меня на данном этапе нет", - сказал Пушилин.Преимущественно на стороне украинских сил в Донецкой Народной Республике воюют наемники из США, Канады, Великобритании, Грузии, на разных этапах они попадали в плен, заявил глава ДНР."По данным, которые есть у нас, и которые озвучил уже Следственный комитет Российской Федерации, преимущественно наёмники в большей степени это из США, из Канады и Великобритании, и Грузии. Это наибольшее количество тех стран, которые вовлечены в активную фазу боевых действий, имеется в виду в плане отправки туда наёмников", - сказал Пушилин.Он добавил, что на разных этапах спецоперации наемники из разных стран попадали в плен. При этом, по информации главы ДНР, на данный момент обращений от родственников попавших в плен или пропавших без вести на Украине иностранцев в адрес уполномоченного по правам человека в ДНР не поступало.

https://ria.ru/20240507/naemniki-1944284455.html

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945188528.html

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Пушилин о наемниках, воюющих в Донбассе на стороне ВСУ Полный комментарий Пушилина РИА Новости о наемниках, воюющих в Донбассе на стороне ВСУ. 2024-05-11T13:18 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донбасс, франция