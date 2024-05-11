https://ria.ru/20240511/donbass-1945228428.html

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024

Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО

ВС РФ ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, мы видим без каких-либо победных реляций абсолютно точное освобождение территории Донбасса, заявил глава ДНР... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T12:51

2024-05-11T12:51

2024-05-11T14:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

безопасность

денис пушилин

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МОСКВА,11 мая – РИА Новости. ВС РФ ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, мы видим без каких-либо победных реляций абсолютно точное освобождение территории Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.По словам Пушилина, темп продвижения российской армии выстроен с учетом задачи, поставленной президентом России - сохранять личный состав."Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не "оголтелое - вперед", несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный", - заявил Пушилин.

https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html

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Пушилин о ежедневном продвижении российской армии на территории ДНР Глава ДНР Пушилин рассказал в интервью РИА Новости о ежедневном продвижении российской армии на территории республики. 2024-05-11T12:51 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, донбасс, безопасность, денис пушилин