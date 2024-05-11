https://ria.ru/20240511/donbass-1945228428.html
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО
ВС РФ ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, мы видим без каких-либо победных реляций абсолютно точное освобождение территории Донбасса, заявил глава ДНР... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:51
2024-05-11T12:51
2024-05-11T14:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
безопасность
денис пушилин
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МОСКВА,11 мая – РИА Новости. ВС РФ ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, мы видим без каких-либо победных реляций абсолютно точное освобождение территории Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.По словам Пушилина, темп продвижения российской армии выстроен с учетом задачи, поставленной президентом России - сохранять личный состав."Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не "оголтелое - вперед", несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен. Именно поэтому мы видим без каких-либо победных реляций, но абсолютно точное освобождение территории ДНР, территории Донбасса. Поэтому здесь, я считаю, темп выбран оптимальный", - заявил Пушилин.
https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин о ежедневном продвижении российской армии на территории ДНР
Глава ДНР Пушилин рассказал в интервью РИА Новости о ежедневном продвижении российской армии на территории республики.
2024-05-11T12:51
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, безопасность, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении российских военных в зоне СВО
Пушилин: российские военные ежедневно продвигаются в оптимальном темпе