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Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума - РИА Новости, 11.05.2024
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09:03 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/donbass-1945205571.html
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума - РИА Новости, 11.05.2024
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил жителей региона с десятой годовщиной референдума о независимости ДНР. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T09:03
2024-05-11T09:03
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил жителей региона с десятой годовщиной референдума о независимости ДНР. "Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с первым круглым юбилеем –10-й годовщиной референдума о независимости Донецкой Народной Республики! Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена - возвращения Донбасса в Россию, домой", - написал он. Пушилин отметил, что жители Донбасса сплоченно встали на защиту русской истории, русского языка и русской культуры, когда на Украине начали проводить антироссийскую политику, и на референдуме высказались за самостоятельность республики. "С нуля были сформированы органы власти. Мы сохранили трудовые коллективы, возобновили работу основных промышленных предприятий. Мы воспитывали и учили детей, налаживали взаимодействие с российскими регионами и дружескими странами", - добавил Пушилин. Пушилин назвал "судьбоносным" февраль 2022 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с ними о дружбе, сотрудничестве и помощи, а воссоединение с Россией - "долгожданным". "Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс", - подытожил он. Ранее жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики поздравил мэр Горловки Иван Приходько. Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240229/pushilin-1930138751.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, владимир путин, иван приходько
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Путин, Иван Приходько
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной референдума

Глава ДНР Пушилин поздравил жителей региона с десятой годовщиной референдума

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале поздравил жителей региона с десятой годовщиной референдума о независимости ДНР.
"Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с первым круглым юбилеем –10-й годовщиной референдума о независимости Донецкой Народной Республики! Это знаковое событие стало прологом того, что мы теперь участники исторического события на все времена - возвращения Донбасса в Россию, домой", - написал он.
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Пушилин отметил, что жители Донбасса сплоченно встали на защиту русской истории, русского языка и русской культуры, когда на Украине начали проводить антироссийскую политику, и на референдуме высказались за самостоятельность республики.
"С нуля были сформированы органы власти. Мы сохранили трудовые коллективы, возобновили работу основных промышленных предприятий. Мы воспитывали и учили детей, налаживали взаимодействие с российскими регионами и дружескими странами", - добавил Пушилин.
Пушилин назвал "судьбоносным" февраль 2022 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик и договоры с ними о дружбе, сотрудничестве и помощи, а воссоединение с Россией - "долгожданным".
"Все эти вехи нашей жизни не были бы возможны, если бы не мужество и патриотизм, которые показали всему миру вы, дорогие земляки. Вы вернули Донбассу Россию, а России – Донбасс", - подытожил он.
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Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис ПушилинВладимир ПутинИван Приходько
 
 
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