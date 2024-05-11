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Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики - РИА Новости, 11.05.2024
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06:23 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/dnr-1945198032.html
Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики
Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики - РИА Новости, 11.05.2024
Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики
Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале поздравил жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T06:23
2024-05-11T06:23
донецкая народная республика
россия
донбасс
иван приходько
владимир путин
горловка
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале поздравил жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики. "Сегодня мы празднуем десятую годовщину со дня основания Донецкой Народной Республики. Референдум 11 мая 2014 года стал поворотным моментом в истории региона, открыв новую страницу в борьбе за свободу и самоопределение... Поздравляю всех жителей... с юбилеем! , - написал он. Приходько отметил, что проведение референдума стало "актом отваги и решимости народа Донбасса", республика возникла в условиях притеснения прав и свобод жителей региона. За эти десять лет ДНР добилась значительных успехов в восстановлении инфраструктуры, а также в области образования и культуры благодаря высокому уровню солидарности и гражданской ответственности жителей республики. "Десятилетие Донецкой Народной Республики стало не только временем испытаний, но и временем надежды на лучшее будущее. В 2022 году сбылась общая и главная мечта жителей Донбасса – мы стали неотъемлемой частью Великой России!", - добавил он. Приходько пожелал согражданам новых достижений, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой. Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240511/referendumy-1944733204.html
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, донбасс, иван приходько, владимир путин, горловка, общество
Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Иван Приходько, Владимир Путин, Горловка, Общество
Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики

Мэр Горловки Приходько: референдум стал поворотным моментом в истории ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале поздравил жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики.
"Сегодня мы празднуем десятую годовщину со дня основания Донецкой Народной Республики. Референдум 11 мая 2014 года стал поворотным моментом в истории региона, открыв новую страницу в борьбе за свободу и самоопределение... Поздравляю всех жителей... с юбилеем! , - написал он.
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Референдумы о самоопределении в ДНР и ЛНР (2014)
02:06
Приходько отметил, что проведение референдума стало "актом отваги и решимости народа Донбасса", республика возникла в условиях притеснения прав и свобод жителей региона. За эти десять лет ДНР добилась значительных успехов в восстановлении инфраструктуры, а также в области образования и культуры благодаря высокому уровню солидарности и гражданской ответственности жителей республики.
"Десятилетие Донецкой Народной Республики стало не только временем испытаний, но и временем надежды на лучшее будущее. В 2022 году сбылась общая и главная мечта жителей Донбасса – мы стали неотъемлемой частью Великой России!", - добавил он.
Приходько пожелал согражданам новых достижений, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.
Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Мурал Встреча, созданный к 10-летию ДНР. Автор и главный художник – Владислав Степной - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР
4 мая, 16:20
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассИван ПриходькоВладимир ПутинГорловкаОбщество
 
 
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