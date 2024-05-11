Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики
Мэр Горловки Приходько: референдум стал поворотным моментом в истории ДНР
Въезд в город Горловка. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале поздравил жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики.
"Сегодня мы празднуем десятую годовщину со дня основания Донецкой Народной Республики. Референдум 11 мая 2014 года стал поворотным моментом в истории региона, открыв новую страницу в борьбе за свободу и самоопределение... Поздравляю всех жителей... с юбилеем! , - написал он.
Приходько отметил, что проведение референдума стало "актом отваги и решимости народа Донбасса", республика возникла в условиях притеснения прав и свобод жителей региона. За эти десять лет ДНР добилась значительных успехов в восстановлении инфраструктуры, а также в области образования и культуры благодаря высокому уровню солидарности и гражданской ответственности жителей республики.
"Десятилетие Донецкой Народной Республики стало не только временем испытаний, но и временем надежды на лучшее будущее. В 2022 году сбылась общая и главная мечта жителей Донбасса – мы стали неотъемлемой частью Великой России!", - добавил он.
Приходько пожелал согражданам новых достижений, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.
Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете.
ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
В Донецке появился мурал в честь десятилетия ДНР
4 мая, 16:20