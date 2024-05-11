https://ria.ru/20240511/dnr-1945198032.html

Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики

Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики - РИА Новости, 11.05.2024

Мэр Горловки поздравил жителей ДНР с годовщиной основания республики

Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале поздравил жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T06:23

2024-05-11T06:23

2024-05-11T06:23

донецкая народная республика

россия

донбасс

иван приходько

владимир путин

горловка

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале поздравил жителей ДНР с десятилетней годовщиной основания республики. "Сегодня мы празднуем десятую годовщину со дня основания Донецкой Народной Республики. Референдум 11 мая 2014 года стал поворотным моментом в истории региона, открыв новую страницу в борьбе за свободу и самоопределение... Поздравляю всех жителей... с юбилеем! , - написал он. Приходько отметил, что проведение референдума стало "актом отваги и решимости народа Донбасса", республика возникла в условиях притеснения прав и свобод жителей региона. За эти десять лет ДНР добилась значительных успехов в восстановлении инфраструктуры, а также в области образования и культуры благодаря высокому уровню солидарности и гражданской ответственности жителей республики. "Десятилетие Донецкой Народной Республики стало не только временем испытаний, но и временем надежды на лучшее будущее. В 2022 году сбылась общая и главная мечта жителей Донбасса – мы стали неотъемлемой частью Великой России!", - добавил он. Приходько пожелал согражданам новых достижений, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой. Одиннадцатого мая в ДНР отмечают День республики. В этот день в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. На референдуме 11 мая проголосовали более 2,5 миллиона человек – около 75% избирателей. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% принявших участие в голосовании. Уже на следующий день республика объявила о своем суверенитете. ДНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://ria.ru/20240511/referendumy-1944733204.html

https://ria.ru/20240504/donetsk-1943861345.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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донецкая народная республика, россия, донбасс, иван приходько, владимир путин, горловка, общество