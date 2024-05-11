https://ria.ru/20240511/desantniki-1945196160.html
Российские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ
Российские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 11.05.2024
Российские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ
Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска взяли крупный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:04
2024-05-11T05:04
2024-05-11T08:59
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ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска взяли крупный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны. "На Ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве. Во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. "В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм", — сообщили в ведомстве. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью чего командиры управляли боем. "В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — уточнили в министерстве.Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 240 солдат и 11 американских гаубиц М777.
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
https://ria.ru/20240510/vsu-1945178929.html
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россия, новороссийск, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новороссийск, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ
Новороссийские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ в Запорожской области
ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска взяли крупный опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны.
"На Ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области
подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск "Днепр" при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.
Во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.
"В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений пошли на штурм", — сообщили в ведомстве.
Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью чего командиры управляли боем.
«
"В дальнейшем штурмовые группы ВДВ
, используя весь арсенал стрелкового вооружения, находясь под постоянным огневым воздействием противника, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — уточнили в министерстве.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Днепр" за неделю нанесли поражение украинским войскам и отразили контратаку в районах восьми населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей, противник потерял до 240 солдат и 11 американских гаубиц М777.