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Биография Сальвадора Дали

Биография Сальвадора Дали - РИА Новости, 11.05.2024

Биография Сальвадора Дали

Испанский живописец, сюрреалист Сальвадор Дали (Salvador Dali, полное имя – Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменек) родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T03:22

2024-05-11T03:22

2024-05-11T03:22

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Испанский живописец, сюрреалист Сальвадор Дали (Salvador Dali, полное имя – Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменек) родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе (Каталония, Испания) в семье нотариуса.Учился в частной школе братьев ордена маристов в Фигерасе. Затем занимался рисованием под руководством профессора Хуана Нуньеса в муниципальной школе рисования в Фигерасе. В 1921-1922 годах учился в Академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде, но в 1923 году был отстранен от занятий в связи с обвинениями в подстрекательстве к студенческому восстанию. В 1925 году вернулся в Академию, однако в 1926 году снова исключен из-за отказа сдать выпускной экзамен.В период обучения в Академии Дали достиг технической виртуозности, копируя произведения великих живописцев прошлого. Первая персональная выставка Сальвадора Дали состоялась еще в студенческие годы в 1925 году в галерее Далмау в Барселоне. Через год там же прошла его вторая персональная выставка.В 1925-1928 годах он увлекался творчеством художников Пабло Пикассо и Хуана Миро, а затем обратился к давно интересовавшей его итальянской "метафизической школе" живописи. В работах представителей этой школы (Джорджо де Кирико, Карло Карра и др.) интерес к способности символов вызывать в сознании определенные образы стал основой исследований сновидений и галлюцинаций, к которым художники подходили с позиций теории основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.В 1928 году он переехал в Париж, где художник Жоан Миро познакомил его с группой дадаистов и сюрреалистов. Тогда же он участвовал в Международной выставке картин в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), где демонстрировал свою картину "Корзина с хлебом". В том же году он выполнил серию гравийных коллажей.В 1929 году в галерее Гомана в Париже прошла первая персональная выставки Дали.В сотрудничестве с Луисом Бунюэлем он написал сценарий к первому сюрреалистическому фильму "Андалузский пес". Его показ на киностудии Ursulines в Париже сопровождался скандалом. В своих статьях для журнала L’Amic de les Arts он решительно выступил против академизма. Тогда же официально примкнул к группе сюрреалистов.В 1929 года Сальвадор Дали встретил свою будущую жену – Галу Элюар (Елену Дьяконову), ставшую его музой и постоянной моделью.К концу 1920-х годов сложился "параноико-критический метод" Дали, который он сам определил как спонтанный метод иррационального познания, основанного на объективации бредовых ассоциаций. Образы сновидений, фантазмы расстроенной психики имитируются в картинах с высокой оптической достоверностью, придавая им характер навязчивой реальности. Слившиеся друг с другом фигуры-гибриды устрашают абсурдностью ("Мрачная игра", 1929). В 1930 году в журнале Le Surréalisme au Service de la Révolution художник опубликовал стихотворение-манифест "L’Âne Pourri", изложив свою теорию параноико-критического процесса мышления.В тот же период он работал с Луисом Бунюэлем над сценарием одного из первых звуковых французских фильмов "Золотой век". Эта картина в жанре сюрреализма также вызвала скандал, что привело к ее запрету.С 1930-х годов в живописи Дали все чаще стали появляться зрительно-оптические парадоксы: фигуры наслаиваются друг на друга, одни и те же формы получают двойное, тройное изобразительное значение – "Метаморфоза Нарцисса" (1937), "Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера" (1940) и др. Обращаясь к классике, Дали перетолковывал их смысл согласно своим представлениям о бессознательном: "Призрак Вермера Делфтского, который можно использовать как стол (феноменологическая теория "мебели-пищи", 1934), "Археологическая реминисценция "Анжелюса" Милле" (1933-1934).В 1933 году коллекционеры и друзья художника создали группу "Зодиак", целью которой было спонсирование Дали. В том же году галерея Жюльена Леви организовала первую персональную выставку художника в Нью-Йорке (США), а его первые сюрреалистические работы были показаны в галерее Catalane в Барселоне.В 1934 году Дали сочетался браком с Галой. Тогда же в галерее Zwemmer в Лондоне прошла его первая персональная выставка, он создал 42 гравюры, а его выставки в галерее Жюльена Леви в Нью-Йорке имели большой успех.В том же году из-за споров с основоположником сюрреализма Андре Бретоном Дали был исключен из движения. В 1939 году произошел их окончательный разрыв, так как политические воззрения Дали (монархизм, симпатии к вождям тоталитарных режимов) и упрощенное понимание им эстетической программы движения стали неприемлемы для них. При этом Дали продолжал считать себя единственным подлинным сюрреалистом, заявив "Сюрреализм – это я!".В 1940 году, после начала Второй мировой войны (1939-1945) Дали уехал в США.В 1941 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла его первая ретроспективная выставка. Он также выставлялся в Чикаго, Лос-Анджелесе и др.В 1944 году Дали создал костюмы и декорации для трех балетов – "Сентиментальный разговор" Пола Боулса, "Безумный Тристан" Рихарда Вагнера и "Кафе де Чинитас" на песни Федерико Гарсиа Лорки. Тогда же был опубликован роман Дали "Скрытые лица".В начале 1940-х годов Дали провозгласил возврат к классицизму и выступил в защиту ценностей Ренессанса. В 1945 году он создал серию иллюстраций к автобиографии скульптора Бенвенуто Челлини. Масштабным проектом стала серия иллюстраций к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Дали приступил к этой работе в 1950 году и завершил через два года, выполнив 102 иллюстрации в различных техниках, используя акварель, гуашь, сангину и чернила. В 1959-1963 годах 100 из них были воспроизведены в технике фотогравюры. Громкая самореклама, эксцентричные выходки, активное участие в прибыльных сферах оформительского искусства обеспечили Дали коммерческий успех и огромную популярность как в Америке, так и во всем мире. Одной из главных причин успеха Дали, особенно в США, была Гала. Она давала ему советы, что делать и как взаимодействовать с художественным сообществом. В 1948 году пара вернулась в Испанию, обосновавшись в Порт-Льигате близ Фигераса.В начале 1950-х годов Дали разработал принципы ядерного мистицизма. По сути это было эклектичное сочетание всех его художественных и философских влияний, особенно в области противоречивых полюсов науки и религии. В тот период художник был увлечен идеями католицизма, создав ряд религиозно-мистических композиций, основанных на переработке барочной иконографии и стилистики – "Атомная Леда" (1949), "Христос Святого Иоанна Креста" (1951), "Тайная вечеря" (1955). Моделью для многих из них послужила Гала.В 1959 году Дали закончил картину "Открытие Америки Христофором Колумбом" – первую из серии монументальных полотен с историческими и испанскими мифами.В 1963 году художник написал "Портрет моего мертвого брата", предвосхитивший появление авангардного направления поп-арт.В 1964 году Дали был награжден одной из высших наград Испании – Большим крестом Изабеллы Католической.Дали также занимался сценографией, используя стилистику своих произведений – оформил пьесу "Марьяна Пинеда" Федерико Гарсия Лорки (1927), балеты "Вакханалия" Рихарда Вагнера (1939), "Лабиринт" Франца Шуберта (1941), "Балле рюс де Монте-Карло" и "Галá" Алессандро Скарлатти (оба 1961) и др.Художник также работал в скульптуре, прикладном искусстве, графике. Также он обращался к фотографии, читал лекции, писал сценарии к фильмам, статьи.Сальвадор Дали отличался причудливой манерой поведения, эпатировал публику, постоянно меняя экстравагантные костюмы и форму своих усов.В 1974 году в Фигерасе открылся театра-музей Дали.В 1979 году он стал членом Академии изящных искусств Франции.В 1982 году в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) был основан музей Сальвадора Дали. В настоящее время в нем представлены 2400 его работ, включая картины, рисунки, книжные иллюстрации и книги, гравюры, скульптуры, фотографии, рукописи и архив документов. В 1982 году король Испании удостоил художника титула маркиза Дали де Пуболь за его исключительный вклад а в испанскую культуру. С этого времени (после смерти Галы) Дали стал жить в замке Пуболь.В 1983 году в Мадриде и Барселоне прошла крупнейшая выставка "400 работ Сальвадора Дали, 1914-1983".В мае того же года Дали написал свою последнюю картину "Ласточкин хвост".В числе наиболее известных работ Дали – "Постоянство памяти" (1931), " Превращения нарцисса (1937), "Горящий жираф" (1937), "Сон, вызванный полетом пчелы" (1944), "Христос святого Иоанна креста" (1951) и др. В 1984 году после пожара в замке Пуболь Дали переехал в Фигерас.В том же году был создан Фонд Гала-Сальвадор Дали.Художник написал две автобиографии "Тайная жизнь" (1942) и "Дневник гения" (1964), а также книги "Незримая женщина" (1930), "Завоевание иррационального" (1935), "Дали о современном искусстве" (1956) и другие. В 1988 году в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве прошла первая выставка Дали, где были представлены 200 графических работ из собрания французского коллекционера и издателя Пьера Аржилле.В последние годы жизни художник страдал болезнью Паркинсона и не мог работать.23 января 1989 года Сальвадор Дали скончался и был похоронен в склепе театра-музея в Фигерасе. Он завещал все свои работы и состояние испанскому государству.В 1994 году дом Дали в Порт-Льигате превратился в небольшой музей.В 1996 году для посетителей открылся дом-музей Гала-Дали в замке Пуболь, В июле 2017 года по иску испанки Пилар Абель, утверждавшей, что она дочь художника, прошла эксгумация останков Дали для анализа его ДНК. Однако он показал, что живописец не является отцом женщины. В марте 2018 года останки Сальвадора Дали были вновь захоронены в театре-музее в Фигерасе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сша, испания, барселона (город), сальвадор дали, луис бунюэль, рихард вагнер, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина