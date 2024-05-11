https://ria.ru/20240511/dali-1944705413.html
Биография Сальвадора Дали
Биография Сальвадора Дали - РИА Новости, 11.05.2024
Биография Сальвадора Дали
Испанский живописец, сюрреалист Сальвадор Дали (Salvador Dali, полное имя – Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменек) родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T03:22
2024-05-11T03:22
2024-05-11T03:22
справки
сша
испания
барселона (город)
сальвадор дали
луис бунюэль
рихард вагнер
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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Испанский живописец, сюрреалист Сальвадор Дали (Salvador Dali, полное имя – Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменек) родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе (Каталония, Испания) в семье нотариуса.Учился в частной школе братьев ордена маристов в Фигерасе. Затем занимался рисованием под руководством профессора Хуана Нуньеса в муниципальной школе рисования в Фигерасе. В 1921-1922 годах учился в Академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде, но в 1923 году был отстранен от занятий в связи с обвинениями в подстрекательстве к студенческому восстанию. В 1925 году вернулся в Академию, однако в 1926 году снова исключен из-за отказа сдать выпускной экзамен.В период обучения в Академии Дали достиг технической виртуозности, копируя произведения великих живописцев прошлого. Первая персональная выставка Сальвадора Дали состоялась еще в студенческие годы в 1925 году в галерее Далмау в Барселоне. Через год там же прошла его вторая персональная выставка.В 1925-1928 годах он увлекался творчеством художников Пабло Пикассо и Хуана Миро, а затем обратился к давно интересовавшей его итальянской "метафизической школе" живописи. В работах представителей этой школы (Джорджо де Кирико, Карло Карра и др.) интерес к способности символов вызывать в сознании определенные образы стал основой исследований сновидений и галлюцинаций, к которым художники подходили с позиций теории основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.В 1928 году он переехал в Париж, где художник Жоан Миро познакомил его с группой дадаистов и сюрреалистов. Тогда же он участвовал в Международной выставке картин в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), где демонстрировал свою картину "Корзина с хлебом". В том же году он выполнил серию гравийных коллажей.В 1929 году в галерее Гомана в Париже прошла первая персональная выставки Дали.В сотрудничестве с Луисом Бунюэлем он написал сценарий к первому сюрреалистическому фильму "Андалузский пес". Его показ на киностудии Ursulines в Париже сопровождался скандалом. В своих статьях для журнала L’Amic de les Arts он решительно выступил против академизма. Тогда же официально примкнул к группе сюрреалистов.В 1929 года Сальвадор Дали встретил свою будущую жену – Галу Элюар (Елену Дьяконову), ставшую его музой и постоянной моделью.К концу 1920-х годов сложился "параноико-критический метод" Дали, который он сам определил как спонтанный метод иррационального познания, основанного на объективации бредовых ассоциаций. Образы сновидений, фантазмы расстроенной психики имитируются в картинах с высокой оптической достоверностью, придавая им характер навязчивой реальности. Слившиеся друг с другом фигуры-гибриды устрашают абсурдностью ("Мрачная игра", 1929). В 1930 году в журнале Le Surréalisme au Service de la Révolution художник опубликовал стихотворение-манифест "L’Âne Pourri", изложив свою теорию параноико-критического процесса мышления.В тот же период он работал с Луисом Бунюэлем над сценарием одного из первых звуковых французских фильмов "Золотой век". Эта картина в жанре сюрреализма также вызвала скандал, что привело к ее запрету.С 1930-х годов в живописи Дали все чаще стали появляться зрительно-оптические парадоксы: фигуры наслаиваются друг на друга, одни и те же формы получают двойное, тройное изобразительное значение – "Метаморфоза Нарцисса" (1937), "Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера" (1940) и др. Обращаясь к классике, Дали перетолковывал их смысл согласно своим представлениям о бессознательном: "Призрак Вермера Делфтского, который можно использовать как стол (феноменологическая теория "мебели-пищи", 1934), "Археологическая реминисценция "Анжелюса" Милле" (1933-1934).В 1933 году коллекционеры и друзья художника создали группу "Зодиак", целью которой было спонсирование Дали. В том же году галерея Жюльена Леви организовала первую персональную выставку художника в Нью-Йорке (США), а его первые сюрреалистические работы были показаны в галерее Catalane в Барселоне.В 1934 году Дали сочетался браком с Галой. Тогда же в галерее Zwemmer в Лондоне прошла его первая персональная выставка, он создал 42 гравюры, а его выставки в галерее Жюльена Леви в Нью-Йорке имели большой успех.В том же году из-за споров с основоположником сюрреализма Андре Бретоном Дали был исключен из движения. В 1939 году произошел их окончательный разрыв, так как политические воззрения Дали (монархизм, симпатии к вождям тоталитарных режимов) и упрощенное понимание им эстетической программы движения стали неприемлемы для них. При этом Дали продолжал считать себя единственным подлинным сюрреалистом, заявив "Сюрреализм – это я!".В 1940 году, после начала Второй мировой войны (1939-1945) Дали уехал в США.В 1941 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла его первая ретроспективная выставка. Он также выставлялся в Чикаго, Лос-Анджелесе и др.В 1944 году Дали создал костюмы и декорации для трех балетов – "Сентиментальный разговор" Пола Боулса, "Безумный Тристан" Рихарда Вагнера и "Кафе де Чинитас" на песни Федерико Гарсиа Лорки. Тогда же был опубликован роман Дали "Скрытые лица".В начале 1940-х годов Дали провозгласил возврат к классицизму и выступил в защиту ценностей Ренессанса. В 1945 году он создал серию иллюстраций к автобиографии скульптора Бенвенуто Челлини. Масштабным проектом стала серия иллюстраций к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Дали приступил к этой работе в 1950 году и завершил через два года, выполнив 102 иллюстрации в различных техниках, используя акварель, гуашь, сангину и чернила. В 1959-1963 годах 100 из них были воспроизведены в технике фотогравюры. Громкая самореклама, эксцентричные выходки, активное участие в прибыльных сферах оформительского искусства обеспечили Дали коммерческий успех и огромную популярность как в Америке, так и во всем мире. Одной из главных причин успеха Дали, особенно в США, была Гала. Она давала ему советы, что делать и как взаимодействовать с художественным сообществом. В 1948 году пара вернулась в Испанию, обосновавшись в Порт-Льигате близ Фигераса.В начале 1950-х годов Дали разработал принципы ядерного мистицизма. По сути это было эклектичное сочетание всех его художественных и философских влияний, особенно в области противоречивых полюсов науки и религии. В тот период художник был увлечен идеями католицизма, создав ряд религиозно-мистических композиций, основанных на переработке барочной иконографии и стилистики – "Атомная Леда" (1949), "Христос Святого Иоанна Креста" (1951), "Тайная вечеря" (1955). Моделью для многих из них послужила Гала.В 1959 году Дали закончил картину "Открытие Америки Христофором Колумбом" – первую из серии монументальных полотен с историческими и испанскими мифами.В 1963 году художник написал "Портрет моего мертвого брата", предвосхитивший появление авангардного направления поп-арт.В 1964 году Дали был награжден одной из высших наград Испании – Большим крестом Изабеллы Католической.Дали также занимался сценографией, используя стилистику своих произведений – оформил пьесу "Марьяна Пинеда" Федерико Гарсия Лорки (1927), балеты "Вакханалия" Рихарда Вагнера (1939), "Лабиринт" Франца Шуберта (1941), "Балле рюс де Монте-Карло" и "Галá" Алессандро Скарлатти (оба 1961) и др.Художник также работал в скульптуре, прикладном искусстве, графике. Также он обращался к фотографии, читал лекции, писал сценарии к фильмам, статьи.Сальвадор Дали отличался причудливой манерой поведения, эпатировал публику, постоянно меняя экстравагантные костюмы и форму своих усов.В 1974 году в Фигерасе открылся театра-музей Дали.В 1979 году он стал членом Академии изящных искусств Франции.В 1982 году в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) был основан музей Сальвадора Дали. В настоящее время в нем представлены 2400 его работ, включая картины, рисунки, книжные иллюстрации и книги, гравюры, скульптуры, фотографии, рукописи и архив документов. В 1982 году король Испании удостоил художника титула маркиза Дали де Пуболь за его исключительный вклад а в испанскую культуру. С этого времени (после смерти Галы) Дали стал жить в замке Пуболь.В 1983 году в Мадриде и Барселоне прошла крупнейшая выставка "400 работ Сальвадора Дали, 1914-1983".В мае того же года Дали написал свою последнюю картину "Ласточкин хвост".В числе наиболее известных работ Дали – "Постоянство памяти" (1931), " Превращения нарцисса (1937), "Горящий жираф" (1937), "Сон, вызванный полетом пчелы" (1944), "Христос святого Иоанна креста" (1951) и др. В 1984 году после пожара в замке Пуболь Дали переехал в Фигерас.В том же году был создан Фонд Гала-Сальвадор Дали.Художник написал две автобиографии "Тайная жизнь" (1942) и "Дневник гения" (1964), а также книги "Незримая женщина" (1930), "Завоевание иррационального" (1935), "Дали о современном искусстве" (1956) и другие. В 1988 году в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве прошла первая выставка Дали, где были представлены 200 графических работ из собрания французского коллекционера и издателя Пьера Аржилле.В последние годы жизни художник страдал болезнью Паркинсона и не мог работать.23 января 1989 года Сальвадор Дали скончался и был похоронен в склепе театра-музея в Фигерасе. Он завещал все свои работы и состояние испанскому государству.В 1994 году дом Дали в Порт-Льигате превратился в небольшой музей.В 1996 году для посетителей открылся дом-музей Гала-Дали в замке Пуболь, В июле 2017 года по иску испанки Пилар Абель, утверждавшей, что она дочь художника, прошла эксгумация останков Дали для анализа его ДНК. Однако он показал, что живописец не является отцом женщины. В марте 2018 года останки Сальвадора Дали были вновь захоронены в театре-музее в Фигерасе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, сша, испания, барселона (город), сальвадор дали, луис бунюэль, рихард вагнер, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Справки, США, Испания, Барселона (город), Сальвадор Дали, Луис Бунюэль, Рихард Вагнер, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Испанский живописец, сюрреалист Сальвадор Дали (Salvador Dali
, полное имя – Сальвадор Фелипе Хасинто Дали-и-Доменек) родился 11 мая 1904 года в городе Фигерасе (Каталония, Испания) в семье нотариуса.
Учился в частной школе братьев ордена маристов в Фигерасе. Затем занимался рисованием под руководством профессора Хуана Нуньеса в муниципальной школе рисования в Фигерасе. В 1921-1922 годах учился в Академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде, но в 1923 году был отстранен от занятий в связи с обвинениями в подстрекательстве к студенческому восстанию. В 1925 году вернулся
в Академию, однако в 1926 году снова исключен из-за отказа сдать выпускной экзамен.
В период обучения в Академии Дали достиг технической виртуозности
, копируя произведения великих живописцев прошлого.
Первая персональная выставка Сальвадора Дали состоялась еще в студенческие годы в 1925 году в галерее Далмау в Барселоне. Через год там же прошла его вторая персональная выставка.
В 1925-1928 годах он увлекался творчеством художников Пабло Пикассо и Хуана Миро, а затем обратился к давно интересовавшей его итальянской "метафизической школе" живописи. В работах представителей этой школы (Джорджо де Кирико, Карло Карра и др.) интерес к способности символов вызывать в сознании определенные образы стал основой
исследований сновидений и галлюцинаций, к которым художники подходили с позиций теории основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.
В 1928 году он переехал в Париж, где художник Жоан Миро познакомил его с группой дадаистов и сюрреалистов. Тогда же он участвовал в Международной выставке картин в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США), где демонстрировал свою картину "Корзина с хлебом". В том же году он выполнил серию гравийных коллажей.
В 1929 году в галерее Гомана в Париже прошла первая персональная выставки Дали.
В сотрудничестве с Луисом Бунюэлем он написал сценарий к первому сюрреалистическому фильму "Андалузский пес". Его показ на киностудии Ursulines в Париже сопровождался скандалом. В своих статьях для журнала L’Amic de les Arts он решительно выступил против академизма. Тогда же официально примкнул к группе сюрреалистов.
В 1929 года Сальвадор Дали встретил свою будущую жену – Галу Элюар (Елену Дьяконову), ставшую его музой и постоянной моделью.
К концу 1920-х годов сложился "параноико-критический метод" Дали, который он сам определил как спонтанный метод иррационального познания, основанного на объективации бредовых ассоциаций. Образы сновидений, фантазмы расстроенной психики имитируются в картинах с высокой оптической достоверностью, придавая им характер навязчивой реальности. Слившиеся друг с другом фигуры-гибриды
устрашают абсурдностью ("Мрачная игра", 1929). В 1930 году в журнале Le Surréalisme au Service de la Révolution художник опубликовал стихотворение-манифест "L’Âne Pourri", изложив свою теорию параноико-критического процесса мышления.
В тот же период он работал с Луисом Бунюэлем над сценарием одного из первых звуковых французских фильмов "Золотой век". Эта картина в жанре сюрреализма также вызвала скандал, что привело к ее запрету.
С 1930-х годов в живописи Дали все чаще стали появляться зрительно-оптические парадоксы: фигуры наслаиваются друг на друга, одни и те же формы получают двойное, тройное изобразительное значение – "Метаморфоза Нарцисса" (1937), "Рынок рабов с невидимым бюстом Вольтера" (1940) и др. Обращаясь к классике, Дали перетолковывал их смысл согласно своим представлениям о бессознательном: "Призрак Вермера Делфтского, который можно использовать как стол (феноменологическая теория "мебели-пищи", 1934), "Археологическая реминисценция "Анжелюса" Милле" (1933-1934).
В 1933 году коллекционеры и друзья художника создали группу "Зодиак", целью которой было спонсирование Дали. В том же году галерея Жюльена Леви организовала первую персональную выставку художника в Нью-Йорке (США), а его первые сюрреалистические работы были показаны в галерее Catalane в Барселоне.
В 1934 году Дали сочетался браком с Галой. Тогда же в галерее Zwemmer в Лондоне прошла его первая персональная выставка, он создал 42 гравюры, а его выставки в галерее Жюльена Леви в Нью-Йорке имели большой успех.
В том же году из-за споров с основоположником сюрреализма Андре Бретоном Дали был исключен из движения. В 1939 году произошел их окончательный разрыв, так как политические воззрения Дали (монархизм, симпатии к вождям тоталитарных режимов) и упрощенное понимание им эстетической программы движения стали неприемлемы для них. При этом Дали продолжал считать себя
единственным подлинным сюрреалистом, заявив "Сюрреализм – это я!".
В 1940 году, после начала Второй мировой войны (1939-1945) Дали уехал в США.
В 1941 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла его первая ретроспективная выставка. Он также выставлялся в Чикаго, Лос-Анджелесе и др.
В 1944 году Дали создал костюмы и декорации для трех балетов – "Сентиментальный разговор" Пола Боулса, "Безумный Тристан" Рихарда Вагнера и "Кафе де Чинитас" на песни Федерико Гарсиа Лорки. Тогда же был опубликован роман Дали "Скрытые лица".
В начале 1940-х годов Дали провозгласил возврат к классицизму и выступил в защиту ценностей Ренессанса. В 1945 году он создал серию иллюстраций к автобиографии скульптора Бенвенуто Челлини. Масштабным проектом стала серия иллюстраций к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Дали приступил к этой работе в 1950 году и завершил через два года, выполнив 102 иллюстрации в различных техниках, используя акварель, гуашь, сангину и чернила. В 1959-1963 годах
100 из них были воспроизведены в технике фотогравюры.
Громкая самореклама, эксцентричные выходки, активное участие в прибыльных сферах оформительского искусства обеспечили Дали коммерческий успех и огромную популярность как в Америке, так и во всем мире. Одной из главных причин успеха Дали, особенно в США, была Гала. Она давала ему советы
, что делать и как взаимодействовать с художественным сообществом.
В 1948 году пара вернулась в Испанию, обосновавшись в Порт-Льигате близ Фигераса.
В начале 1950-х годов Дали разработал принципы ядерного мистицизма. По сути это было эклектичное сочетание
всех его художественных и философских влияний, особенно в области противоречивых полюсов науки и религии.
В тот период художник был увлечен идеями католицизма
, создав ряд религиозно-мистических композиций, основанных на переработке барочной иконографии и стилистики – "Атомная Леда" (1949), "Христос Святого Иоанна Креста" (1951), "Тайная вечеря" (1955). Моделью для многих из них послужила Гала.
В 1959 году Дали закончил картину "Открытие Америки Христофором Колумбом" – первую из серии монументальных полотен с историческими и испанскими мифами.
В 1963 году художник написал "Портрет моего мертвого брата", предвосхитивший появление авангардного направления поп-арт.
В 1964 году Дали был награжден одной из высших наград Испании – Большим крестом Изабеллы Католической.
Дали также занимался сценографией, используя стилистику своих произведений – оформил пьесу "Марьяна Пинеда" Федерико Гарсия Лорки (1927), балеты "Вакханалия" Рихарда Вагнера (1939), "Лабиринт" Франца Шуберта (1941), "Балле рюс де Монте-Карло" и "Галá" Алессандро Скарлатти (оба 1961) и др.
Художник также работал в скульптуре, прикладном искусстве, графике. Также он обращался к фотографии, читал лекции, писал сценарии к фильмам, статьи.
Сальвадор Дали отличался
причудливой манерой поведения, эпатировал публику, постоянно меняя экстравагантные костюмы и форму своих усов.
В 1974 году в Фигерасе открылся театра-музей Дали.
В 1979 году он стал членом Академии изящных искусств Франции.
В 1982 году в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) был основан музей Сальвадора Дали. В настоящее время в нем представлены
2400 его работ, включая картины, рисунки, книжные иллюстрации и книги, гравюры, скульптуры, фотографии, рукописи и архив документов.
В 1982 году король Испании удостоил художника титула маркиза Дали де Пуболь за его исключительный вклад а в испанскую культуру. С этого времени (после смерти Галы) Дали стал жить в замке Пуболь.
В 1983 году в Мадриде и Барселоне прошла крупнейшая выставка "400 работ Сальвадора Дали, 1914-1983".
В мае того же года Дали написал свою последнюю картину "Ласточкин хвост".
В числе наиболее известных работ
Дали – "Постоянство памяти" (1931), " Превращения нарцисса (1937), "Горящий жираф" (1937), "Сон, вызванный полетом пчелы" (1944), "Христос святого Иоанна креста" (1951) и др.
В 1984 году после пожара в замке Пуболь Дали переехал в Фигерас.
В том же году был создан Фонд Гала-Сальвадор Дали.
Художник написал
две автобиографии "Тайная жизнь" (1942) и "Дневник гения" (1964), а также книги "Незримая женщина" (1930), "Завоевание иррационального" (1935), "Дали о современном искусстве" (1956) и другие.
В 1988 году в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве прошла первая выставка Дали, где были представлены 200 графических работ из собрания французского коллекционера и издателя Пьера Аржилле.
В последние годы жизни художник страдал болезнью Паркинсона
и не мог работать.
23 января 1989 года Сальвадор Дали скончался и был похоронен в склепе театра-музея в Фигерасе. Он завещал все свои работы и состояние испанскому государству.
В 1994 году дом Дали в Порт-Льигате превратился
в небольшой музей.
В 1996 году для посетителей открылся
дом-музей Гала-Дали в замке Пуболь,
В июле 2017 года по иску испанки Пилар Абель, утверждавшей, что она дочь художника, прошла эксгумация останков Дали для анализа его ДНК. Однако он показал, что живописец не является отцом женщины. В марте 2018 года останки Сальвадора Дали были вновь захоронены
в театре-музее в Фигерасе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников