https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945304621.html

Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко

Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко - РИА Новости, 11.05.2024

Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко

Концентрация всего блока образования и науки в руках и.о. вице-премьера Дмитрия Чернышенко полностью себя оправдывает, сказал РИА Новости ректор НИУ ВШЭ Никита... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:02

2024-05-11T22:02

2024-05-11T22:02

россия

никита анисимов

дмитрий чернышенко

высшая школа экономики (вшэ)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Концентрация всего блока образования и науки в руках и.о. вице-премьера Дмитрия Чернышенко полностью себя оправдывает, сказал РИА Новости ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. "Эффективность государственной политики последних лет в сфере образования и науки невозможно переоценить. Залогом этой эффективности является личная вовлеченность Дмитрия Чернышенко <…> Концентрация всего блока образования и науки – сфер, имеющих важнейшее стратегическое значение для будущего нашей страны, обеспечения его экономического и технологического суверенитета, – в одних руках себя полностью оправдывает", - сказал Анисимов. Он отметил, что благодаря программе "Приоритет – 2030" десятки ведущих университетов вышли на новый уровень эффективности и конкурентоспособности. Ректор НИУ ВШЭ рассказал, что вуз тесно сотрудничает с правительством РФ во многих областях. "Мы готовы и дальше выполнять эту работу на благо России", - подытожил Анисимов.

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945261689.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, никита анисимов, дмитрий чернышенко, высшая школа экономики (вшэ), назначение нового состава правительства россии