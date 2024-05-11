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Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко - РИА Новости, 11.05.2024
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22:02 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/chernyshenko-1945304621.html
Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко
Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко - РИА Новости, 11.05.2024
Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко
Концентрация всего блока образования и науки в руках и.о. вице-премьера Дмитрия Чернышенко полностью себя оправдывает, сказал РИА Новости ректор НИУ ВШЭ Никита... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:02
2024-05-11T22:02
россия
никита анисимов
дмитрий чернышенко
высшая школа экономики (вшэ)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Концентрация всего блока образования и науки в руках и.о. вице-премьера Дмитрия Чернышенко полностью себя оправдывает, сказал РИА Новости ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. "Эффективность государственной политики последних лет в сфере образования и науки невозможно переоценить. Залогом этой эффективности является личная вовлеченность Дмитрия Чернышенко &lt;…&gt; Концентрация всего блока образования и науки – сфер, имеющих важнейшее стратегическое значение для будущего нашей страны, обеспечения его экономического и технологического суверенитета, – в одних руках себя полностью оправдывает", - сказал Анисимов. Он отметил, что благодаря программе "Приоритет – 2030" десятки ведущих университетов вышли на новый уровень эффективности и конкурентоспособности. Ректор НИУ ВШЭ рассказал, что вуз тесно сотрудничает с правительством РФ во многих областях. "Мы готовы и дальше выполнять эту работу на благо России", - подытожил Анисимов.
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россия, никита анисимов, дмитрий чернышенко, высшая школа экономики (вшэ), назначение нового состава правительства россии
Россия, Никита Анисимов, Дмитрий Чернышенко, Высшая школа экономики (ВШЭ), Назначение нового состава правительства России
Ректор ВШЭ считает оправданной концентрацию образования в руках Чернышенко

Анисимов: концентрация образования и науки в руках Чернышенко оправдывает себя

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Концентрация всего блока образования и науки в руках и.о. вице-премьера Дмитрия Чернышенко полностью себя оправдывает, сказал РИА Новости ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.
«
"Эффективность государственной политики последних лет в сфере образования и науки невозможно переоценить. Залогом этой эффективности является личная вовлеченность Дмитрия Чернышенко <…> Концентрация всего блока образования и науки – сфер, имеющих важнейшее стратегическое значение для будущего нашей страны, обеспечения его экономического и технологического суверенитета, – в одних руках себя полностью оправдывает", - сказал Анисимов.
Он отметил, что благодаря программе "Приоритет – 2030" десятки ведущих университетов вышли на новый уровень эффективности и конкурентоспособности.
Ректор НИУ ВШЭ рассказал, что вуз тесно сотрудничает с правительством РФ во многих областях. "Мы готовы и дальше выполнять эту работу на благо России", - подытожил Анисимов.
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