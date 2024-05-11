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Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики - РИА Новости, 11.05.2024
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18:17 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/chekunkov-1945275180.html
Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики
Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики - РИА Новости, 11.05.2024
Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает кабмин. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:17
2024-05-11T19:16
алексей чекунков
дальний восток
россия
арктика
михаил мишустин
российский фонд прямых инвестиций
мгимо
экономика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает кабмин. "Свои посты в новом составе рравительства, как предполагается, сохранят &lt;...&gt; Алексей Чекунков (Минвостокразвития)", - говорится в сообщении. Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России, управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока. В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC). В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа "ВЭБ.РФ"). 10 ноября 2020 года был назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
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алексей чекунков, дальний восток, россия, арктика, михаил мишустин, российский фонд прямых инвестиций, мгимо, экономика, назначение нового состава правительства россии
Алексей Чекунков, Дальний Восток, Россия, Арктика, Михаил Мишустин, Российский фонд прямых инвестиций, МГИМО, Экономика, Назначение нового состава правительства России

Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлексей Чекунков
Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Алексей Чекунков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает кабмин.
"Свои посты в новом составе рравительства, как предполагается, сохранят <...> Алексей Чекунков (Минвостокразвития)", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
Вчера, 08:00
Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России, управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока.
В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).
В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа "ВЭБ.РФ"). 10 ноября 2020 года был назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Развитие опорных городов Арктики поможет создать туринфраструктуру
22 марта, 18:11
 
Алексей ЧекунковДальний ВостокРоссияАрктикаМихаил МишустинРоссийский фонд прямых инвестицийМГИМОЭкономикаНазначение нового состава правительства России
 
 
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