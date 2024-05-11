https://ria.ru/20240511/chekunkov-1945275180.html

Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики

Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики - РИА Новости, 11.05.2024

Чекункова предложили переназначить министром по развитию ДФО и Арктики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает кабмин. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:17

2024-05-11T18:17

2024-05-11T19:16

алексей чекунков

дальний восток

россия

арктика

михаил мишустин

российский фонд прямых инвестиций

мгимо

экономика

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщает кабмин. "Свои посты в новом составе рравительства, как предполагается, сохранят <...> Алексей Чекунков (Минвостокразвития)", - говорится в сообщении. Чекунков родился 3 октября 1980 года в городе Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России, управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока. В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC). В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа "ВЭБ.РФ"). 10 ноября 2020 года был назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://realty.ria.ru/20240322/arktika-1935010928.html

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Максим Зубков

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