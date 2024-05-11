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СМИ: Чехия объявила в розыск россиянина - РИА Новости, 11.05.2024
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03:59 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/chekhiya-1945194299.html
СМИ: Чехия объявила в розыск россиянина
СМИ: Чехия объявила в розыск россиянина - РИА Новости, 11.05.2024
СМИ: Чехия объявила в розыск россиянина
Чешская полиция объявила в розыск гражданина РФ Андрея Аверьянова, которого она называет "генералом военной разведки", утверждая, что он якобы причастен к... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T03:59
2024-05-11T03:59
в мире
чехия
россия
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ПРАГА, 11 мая - РИА Новости. Чешская полиция объявила в розыск гражданина РФ Андрея Аверьянова, которого она называет "генералом военной разведки", утверждая, что он якобы причастен к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, передает агентство ЧТК. В Кремле ранее назвали обвинения Москвы в причастности к взрывам в Чехии возмутительными и голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес Москвы о причастности к данным взрывам являются политическим заказом Лондона и Вашингтона. "Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Андрея Аверьянова", - говорится в сообщении. Полиция Чехии утверждает, что организаторами взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края в 2014 году были некие Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Ведомство называет их "офицерами подразделения" Аверьянова. Как напоминает ЧТК, британские следователи ранее заявляли, что эти лица якобы организовали отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году. По утверждению издания Seznam Zprávy, с Аверьяновым общались супруги Елена и Николай Шапошниковы - якобы российские разведчики, получившие чешское гражданство. Николай был сотрудником оружейной компании Imex Group, на складах которой во Врбетице взорвались боеприпасы. Как пишет издание со ссылкой на полицию, Шапошниковы якобы предоставили российской разведке информацию о деятельности компании и оформили агентам необходимые документы для посещения складов во Врбетице. Взрыв на складе № 16 во Врбетице произошел 16 октября 2014 года, на втором складе, № 12 - 3 декабря того же года. Оба склада арендовала компания Imex Group из города Острава на северо-востоке страны. По данным полиции, погибли два человека, материальный ущерб превысил миллиард крон (около 39,7 миллиона евро). Утверждения следователей о якобы причастности к взрывам агентов российской разведки спровоцировали дипломатический разлад России и Чехии, сопровождавшийся обоюдной высылкой в апреле и мае 2021 года большого числа работников посольств.
https://ria.ru/20240505/chekhiya-1943989304.html
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в мире, чехия, россия
В мире, Чехия, Россия
СМИ: Чехия объявила в розыск россиянина

ЧТК: Чехия объявила в розыск россиянина, якобы причастного к взрывам во Врбетице

© Фото : Policie ČRСпецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году
Спецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Policie ČR
Спецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году. Архивное фото
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ПРАГА, 11 мая - РИА Новости. Чешская полиция объявила в розыск гражданина РФ Андрея Аверьянова, которого она называет "генералом военной разведки", утверждая, что он якобы причастен к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, передает агентство ЧТК.
В Кремле ранее назвали обвинения Москвы в причастности к взрывам в Чехии возмутительными и голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес Москвы о причастности к данным взрывам являются политическим заказом Лондона и Вашингтона.
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"Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Андрея Аверьянова", - говорится в сообщении.
Полиция Чехии утверждает, что организаторами взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края в 2014 году были некие Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Ведомство называет их "офицерами подразделения" Аверьянова. Как напоминает ЧТК, британские следователи ранее заявляли, что эти лица якобы организовали отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в 2018 году.
По утверждению издания Seznam Zprávy, с Аверьяновым общались супруги Елена и Николай Шапошниковы - якобы российские разведчики, получившие чешское гражданство. Николай был сотрудником оружейной компании Imex Group, на складах которой во Врбетице взорвались боеприпасы. Как пишет издание со ссылкой на полицию, Шапошниковы якобы предоставили российской разведке информацию о деятельности компании и оформили агентам необходимые документы для посещения складов во Врбетице.
Взрыв на складе № 16 во Врбетице произошел 16 октября 2014 года, на втором складе, № 12 - 3 декабря того же года. Оба склада арендовала компания Imex Group из города Острава на северо-востоке страны. По данным полиции, погибли два человека, материальный ущерб превысил миллиард крон (около 39,7 миллиона евро). Утверждения следователей о якобы причастности к взрывам агентов российской разведки спровоцировали дипломатический разлад России и Чехии, сопровождавшийся обоюдной высылкой в апреле и мае 2021 года большого числа работников посольств.
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