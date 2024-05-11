https://ria.ru/20240511/britaniya-1945261374.html

В Британии экоактивистки пытались разбить витрину исторического документа

В Британии экоактивистки пытались разбить витрину исторического документа - РИА Новости, 11.05.2024

В Британии экоактивистки пытались разбить витрину исторического документа

Двум пожилым экоактивисткам движения Just Stop Oil предъявили обвинения в нанесении ущерба после того, как они попытались разбить защитную стеклянную витрину, в РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T16:34

2024-05-11T16:34

2024-05-11T16:34

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шеффилд

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Двум пожилым экоактивисткам движения Just Stop Oil предъявили обвинения в нанесении ущерба после того, как они попытались разбить защитную стеклянную витрину, в которой в Британской национальной библиотеке хранится Великая хартия вольностей, сообщила в субботу газета Guardian со ссылкой на лондонскую полицию. Накануне две женщины в возрасте 82 и 85 лет были задержаны после попытки разбить витрину этого исторического документа. Акция прошла в протест против добычи и использования ископаемого топлива. Библиотека сообщила, что упрочнённому стеклу был нанесен "минимальный" ущерб, а сама хартия повреждена не была. "Двум женщинам старше 80 лет были предъявлены обвинения в нанесении противоправного ущерба после нападения на стекло вокруг Великой хартии вольностей в Британской библиотеке", - говорится в статье. Обе правонарушительницы были отпущены под залог и предстанут перед судом 20 июня, пишет газета. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили демонстрации. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

https://ria.ru/20240305/berlin-1931173374.html

https://ria.ru/20231106/london-1907742842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, шеффилд