В Британии экоактивистки пытались разбить витрину исторического документа
В Британии экоактивистки пытались разбить витрину, где хранят хартию вольностей
Экоактивисты движения Just Stop Oil в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Двум пожилым экоактивисткам движения Just Stop Oil предъявили обвинения в нанесении ущерба после того, как они попытались разбить защитную стеклянную витрину, в которой в Британской национальной библиотеке хранится Великая хартия вольностей, сообщила в субботу газета Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.
Накануне две женщины в возрасте 82 и 85 лет были задержаны после попытки разбить витрину этого исторического документа. Акция прошла в протест против добычи и использования ископаемого топлива. Библиотека сообщила, что упрочнённому стеклу был нанесен "минимальный" ущерб, а сама хартия повреждена не была.
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"Двум женщинам старше 80 лет были предъявлены обвинения в нанесении противоправного ущерба после нападения на стекло вокруг Великой хартии вольностей в Британской библиотеке", - говорится в статье.
Обе правонарушительницы были отпущены под залог и предстанут перед судом 20 июня, пишет газета.
Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В 2023 году экоактивисты продолжили демонстрации. В апреле они даже сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они продолжали прерывать различные спортивные мероприятия, неоднократно устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.
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