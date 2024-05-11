https://ria.ru/20240511/belorussiya-1945238272.html

Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера - РИА Новости, 11.05.2024

Премьер Белоруссии поздравил Мишустина с назначением на пост премьера

Премьер Белоруссии Роман Головченко поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации, подтвердил... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:01

2024-05-11T14:01

2024-05-11T14:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

михаил мишустин

роман головченко

владимир путин

госдума рф

в мире

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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации, подтвердил готовность к продолжению диалога по углублению интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. "Принятое решение, безусловно, является свидетельством высокого доверия со стороны президента Российской Федерации и признанием ваших бесспорных заслуг на этом крайне ответственном государственном посту в предыдущий период", - говорится в поздравлении. Головченко отметил, что благодаря своевременным и грамотным мерам, принятым возглавляемым Мишустиным правительством, российская экономика достойно справилась со всеми вызовами и угрозами, обусловленными внешним давлением, и продолжает уверенно развиваться. "В этот период произошла также значительная интенсификация взаимодействия правительств Беларуси и России в рамках союзного строительства и торгово-экономического сотрудничества" , - подчеркнул он. Глава белорусского правительства подтвердил готовность к продолжению конструктивного доверительного диалога в целях реализации определенного главами двух государств курса на всестороннее углубление интеграции Белоруссии и России и пожелал своему коллеге крепкого здоровья, энергии и сил для будущих свершений во благо РФ. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером РФ. До этого Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента на пленарном заседании в пятницу утвердила его кандидатуру и направила постановление об утверждении президенту страны.

https://ria.ru/20240303/pozdravlenie-1930795208.html

https://ria.ru/20240510/gosduma-1945062991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, михаил мишустин, роман головченко, владимир путин, госдума рф, в мире