https://ria.ru/20240511/belgorod-1945204549.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T08:44
2024-05-11T08:44
2024-05-11T08:48
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Украина
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе зазвучали сирены ракетной опасности