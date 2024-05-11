https://ria.ru/20240511/belgorod-1945204549.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:44

2024-05-11T08:44

2024-05-11T08:48

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

украина

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и девять беспилотников над Белгородской областью."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240504/vzryva-1943884860.html

белгород

украина

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Варвара Скокшина

белгород, происшествия, украина