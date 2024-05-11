https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 11.05.2024
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:49
2024-05-11T23:49
2024-05-11T23:49
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138112_0:305:3097:2047_1920x0_80_0_0_c8ae007ad3150fbb328d924089cb7913.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил в субботу президент США Джо Байден. "Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников", - сказал Байден на мероприятии, посвященном сбору средств на его предвыборную кампанию. Его слова проводят журналисты из пула Белого дома. По словам главы государства, палестинскому движению необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц. "Израиль дал понять, что решение за ХАМАС, и если они согласятся, мы можем положить конец этому уже завтра. И режим прекращения огня наступит уже завтра", - добавил американский лидер.
https://ria.ru/20240511/izrail-1945187833.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138112_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_ceb03d33e9ee90a6615ac372954d2cfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Байден: соглашение о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра