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Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 11.05.2024
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23:49 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 11.05.2024
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T23:49
2024-05-11T23:49
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил в субботу президент США Джо Байден. "Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников", - сказал Байден на мероприятии, посвященном сбору средств на его предвыборную кампанию. Его слова проводят журналисты из пула Белого дома. По словам главы государства, палестинскому движению необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц. "Израиль дал понять, что решение за ХАМАС, и если они согласятся, мы можем положить конец этому уже завтра. И режим прекращения огня наступит уже завтра", - добавил американский лидер.
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе можно достичь хоть завтра

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил в субботу президент США Джо Байден.
«
"Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников", - сказал Байден на мероприятии, посвященном сбору средств на его предвыборную кампанию. Его слова проводят журналисты из пула Белого дома.
По словам главы государства, палестинскому движению необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц. "Израиль дал понять, что решение за ХАМАС, и если они согласятся, мы можем положить конец этому уже завтра. И режим прекращения огня наступит уже завтра", - добавил американский лидер.
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В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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