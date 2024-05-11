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Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 11.05.2024

Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС

Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T23:49

2024-05-11T23:49

2024-05-11T23:49

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сша

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Договоренность между Израилем и палестинским движением ХАМАС может быть достигнута "хоть завтра", если последнее согласится отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников, заявил в субботу президент США Джо Байден. "Соглашение о прекращении огня может быть достигнуто хоть завтра, если ХАМАС согласится освободить заложников", - сказал Байден на мероприятии, посвященном сбору средств на его предвыборную кампанию. Его слова проводят журналисты из пула Белого дома. По словам главы государства, палестинскому движению необходимо освободить в том числе удерживаемых женщин, детей и получивших ранения лиц. "Израиль дал понять, что решение за ХАМАС, и если они согласятся, мы можем положить конец этому уже завтра. И режим прекращения огня наступит уже завтра", - добавил американский лидер.

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году