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В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 11.05.2024
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15:54 11.05.2024 (обновлено: 16:03 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/avdeevka-1945255468.html
В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону
В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 11.05.2024
В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о том, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется также работа по... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:54
2024-05-11T16:03
в мире
авдеевка
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
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МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о том, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется также работа по восстановлению жилых зданий. "Уже готов мастер-план по восстановлению Авдеевки. Там еще опасно, там еще стреляют, но при этом, да, там остаются жители, которые не собираются никуда уезжать. Поэтому работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым, конечно же, выстроены. Это касается, в том числе и восстановления тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, уже идет подготовка к отопительному сезону, потому что нам нужно понимать, как Авдеевка пройдет следующую зиму", - сказал Пушилин. Он также сообщил, что из-за оперативной обстановки пока нет возможности начать восстановление и разминирование ранее освобожденных Артемовска, Соледара и Марьинки, но, как только появится возможность, работы начнутся и там. "Всему свое время, сроков не скажу, это все зависит от того, как будет отодвигаться линия фронта от наших городов", - добавил Пушилин.
https://radiosputnik.ru/20240509/donbass-1945030355.html
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авдеевка
донецкая народная республика
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Пушилин: "В Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону"
Пушилин: в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется работа по восстановлению жилых зданий.
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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин
В мире, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин
В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону

Пушилин: в освобожденной Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону

Читать ria.ru в
МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о том, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется также работа по восстановлению жилых зданий.
"Уже готов мастер-план по восстановлению Авдеевки. Там еще опасно, там еще стреляют, но при этом, да, там остаются жители, которые не собираются никуда уезжать. Поэтому работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым, конечно же, выстроены. Это касается, в том числе и восстановления тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, уже идет подготовка к отопительному сезону, потому что нам нужно понимать, как Авдеевка пройдет следующую зиму", - сказал Пушилин.
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Он также сообщил, что из-за оперативной обстановки пока нет возможности начать восстановление и разминирование ранее освобожденных Артемовска, Соледара и Марьинки, но, как только появится возможность, работы начнутся и там.
"Всему свое время, сроков не скажу, это все зависит от того, как будет отодвигаться линия фронта от наших городов", - добавил Пушилин.
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В миреАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис Пушилин
 
 
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