https://ria.ru/20240511/avdeevka-1945255468.html

В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону

В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону - РИА Новости, 11.05.2024

В Авдеевке начали подготовку к отопительному сезону

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о том, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется также работа по... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:54

2024-05-11T15:54

2024-05-11T16:03

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

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МОСКВА,11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о том, что в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется также работа по восстановлению жилых зданий. "Уже готов мастер-план по восстановлению Авдеевки. Там еще опасно, там еще стреляют, но при этом, да, там остаются жители, которые не собираются никуда уезжать. Поэтому работа и взаимодействие по обеспечению всем необходимым, конечно же, выстроены. Это касается, в том числе и восстановления тех зданий, которые уже признаны пригодными к восстановлению, уже идет подготовка к отопительному сезону, потому что нам нужно понимать, как Авдеевка пройдет следующую зиму", - сказал Пушилин. Он также сообщил, что из-за оперативной обстановки пока нет возможности начать восстановление и разминирование ранее освобожденных Артемовска, Соледара и Марьинки, но, как только появится возможность, работы начнутся и там. "Всему свое время, сроков не скажу, это все зависит от того, как будет отодвигаться линия фронта от наших городов", - добавил Пушилин.

https://radiosputnik.ru/20240509/donbass-1945030355.html

https://ria.ru/20240511/osvobozhdenie-1945230522.html

авдеевка

донецкая народная республика

артемовск

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Пушилин: "В Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону" Пушилин: в Авдеевке уже началась подготовка к отопительному сезону, ведется работа по восстановлению жилых зданий. 2024-05-11T15:54 true PT1M14S

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Варвара Скокшина

в мире, авдеевка, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин