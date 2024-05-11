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В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек - РИА Новости, 11.05.2024
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17:59 11.05.2024 (обновлено: 18:11 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/ataki-1945272630.html
В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек
В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек - РИА Новости, 11.05.2024
В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек
Двадцать пять человек пострадали, двое из них погибли в результате террористических атак ВСУ в Белгородской области с четверга, сообщил начальник областного... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:59
2024-05-11T18:11
белгородская область
происшествия
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали, двое из них погибли в результате террористических атак ВСУ в Белгородской области с четверга, сообщил начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников в своем Telegram-канале."С 9 мая по сегодняшний день в результате террористических атак врага пострадали 25 человек. Двое из них, к сожалению, погибли", - написал он.Иконников уточнил, что среди раненых — двое детей, они находятся дома, получают амбулаторное лечение. Кроме того, в настоящее время в стационаре находятся восемь человек — семь пациентов в городской больнице Белгорода и один в областной клинической больнице."Пятнадцать человек, в том числе дети, проходят лечение амбулаторно. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - заключил он.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240511/obstrel-1945267404.html
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белгородская область, происшествия, украина
Белгородская область, Происшествия, Украина
В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек

Под Белгородом с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек, двое погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали, двое из них погибли в результате террористических атак ВСУ в Белгородской области с четверга, сообщил начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников в своем Telegram-канале.
"С 9 мая по сегодняшний день в результате террористических атак врага пострадали 25 человек. Двое из них, к сожалению, погибли", - написал он.
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Иконников уточнил, что среди раненых — двое детей, они находятся дома, получают амбулаторное лечение. Кроме того, в настоящее время в стационаре находятся восемь человек — семь пациентов в городской больнице Белгорода и один в областной клинической больнице.
"Пятнадцать человек, в том числе дети, проходят лечение амбулаторно. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - заключил он.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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