https://ria.ru/20240511/ataki-1945272630.html

В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек

В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек - РИА Новости, 11.05.2024

В Белгородской области с 9 мая из-за украинских атак пострадали 25 человек

Двадцать пять человек пострадали, двое из них погибли в результате террористических атак ВСУ в Белгородской области с четверга, сообщил начальник областного... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:59

2024-05-11T17:59

2024-05-11T18:11

белгородская область

происшествия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали, двое из них погибли в результате террористических атак ВСУ в Белгородской области с четверга, сообщил начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников в своем Telegram-канале."С 9 мая по сегодняшний день в результате террористических атак врага пострадали 25 человек. Двое из них, к сожалению, погибли", - написал он.Иконников уточнил, что среди раненых — двое детей, они находятся дома, получают амбулаторное лечение. Кроме того, в настоящее время в стационаре находятся восемь человек — семь пациентов в городской больнице Белгорода и один в областной клинической больнице."Пятнадцать человек, в том числе дети, проходят лечение амбулаторно. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - заключил он.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945267404.html

https://ria.ru/20240511/obstrel-1945236659.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия, украина