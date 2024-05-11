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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 11.05.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска в 17.10 атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T17:51
2024-05-11T17:51
2024-05-11T17:51
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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 17.10 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в субботу также с применением БПЛА была атакована Горловка.
https://ria.ru/20240422/donetsk-1941534811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Представительство ДНР: ВСУ атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе