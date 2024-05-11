https://ria.ru/20240511/ataka-1945272034.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 11.05.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска в 17.10 атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T17:51

2024-05-11T17:51

2024-05-11T17:51

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сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 17.10 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в субботу также с применением БПЛА была атакована Горловка.

https://ria.ru/20240422/donetsk-1941534811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк