https://ria.ru/20240511/artisty-1945308356.html

Артисты Центрального академического театра выступили на форуме "Россия"

Артисты Центрального академического театра выступили на форуме "Россия" - РИА Новости, 11.05.2024

Артисты Центрального академического театра выступили на форуме "Россия"

Артисты Центрального академического театра Российской армии и Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова выступили на форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:37

2024-05-11T22:37

2024-05-11T22:37

выставка-форум "россия"

россия

татьяна захарова

центральный академический театр российской армии

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Артисты Центрального академического театра Российской армии и Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова выступили на форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках Международной выставки-форума "Россия" состоялся праздничный концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие творческие коллективы Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и артисты Центрального академического театра Российской армии", - сообщили в ведомстве. В частности, на сцене конгресс-зала выступили лауреаты премии Минобороны России: эстрадная группа "Александров-ПАРК", солистка Татьяна Захарова, а также артисты танцевальной группы ансамбля. Они исполнили любимые военные песни: "Смуглянка", "Песенка фронтового шофера", "Любимый город", "Алеша", "Три танкиста", "Вечер на рейде" и другие, а также представили зрителям оригинальные танцевальные номера - "Давай на флот", "Солдатская пляска" и "Русский танец".

https://ria.ru/20240509/shestvie-1944972294.html

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россия, татьяна захарова, центральный академический театр российской армии