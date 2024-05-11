https://ria.ru/20240511/artilleriya-1945196552.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:06
2024-05-11T05:06
2024-05-11T05:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
авдеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_c73a55cdf22a07b55d62c75ec324eca3.jpg
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и, выполнив серию выстрелов с закрытой огневой позиции, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. Вместе с укреплениями и живой силой националистов был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что артудары корректировал оператор разведывательного БПЛА.
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
https://ria.ru/20240510/vsu-1945178929.html
россия
украина
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_76f60c7f0ed90aa79404489d14f07212.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Авдеевка
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет гаубицы "Акация" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения.
"Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и, выполнив серию выстрелов с закрытой огневой позиции, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. Вместе с укреплениями и живой силой националистов был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда", - уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что артудары корректировал оператор разведывательного БПЛА.