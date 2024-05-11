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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024
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05:06 11.05.2024 (обновлено: 05:31 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/artilleriya-1945196552.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T05:06
2024-05-11T05:31
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и, выполнив серию выстрелов с закрытой огневой позиции, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. Вместе с укреплениями и живой силой националистов был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что артудары корректировал оператор разведывательного БПЛА.
https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина, Авдеевка
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет гаубицы "Акация" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения.
"Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и, выполнив серию выстрелов с закрытой огневой позиции, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. Вместе с укреплениями и живой силой националистов был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда", - уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что артудары корректировал оператор разведывательного БПЛА.
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