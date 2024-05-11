https://ria.ru/20240511/artilleriya-1945196552.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.05.2024

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T05:06

2024-05-11T05:06

2024-05-11T05:31

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы "Акация" группировки российских войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы 2С3 "Акация" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет беспилотного летательного аппарата обнаружил опорный пункт противника, координаты которого были переданы артиллеристам для дальнейшего его уничтожения. "Получив все исходные данные для стрельбы, артиллеристы оперативно навели орудие на цель и, выполнив серию выстрелов с закрытой огневой позиции, уничтожили укрепленный опорный пункт противника. Вместе с укреплениями и живой силой националистов был уничтожен склад боекомплекта, который сдетонировал от точного попадания артиллерийского снаряда", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что артудары корректировал оператор разведывательного БПЛА.

https://ria.ru/20240511/nastuplenie-1945192449.html

https://ria.ru/20240510/vsu-1945178929.html

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