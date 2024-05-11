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В Британии полицейского ранили из арбалета - РИА Новости, 11.05.2024
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04:08 11.05.2024 (обновлено: 04:12 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/arbalet-1945194688.html
В Британии полицейского ранили из арбалета
В Британии полицейского ранили из арбалета - РИА Новости, 11.05.2024
В Британии полицейского ранили из арбалета
Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T04:08
2024-05-11T04:12
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком. "В настоящее время мы занимаемся серьезным нападением с применением оружия в Хай-Уиком. Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение... Офицеры полиции прибыли на место (происшествия - ред.), и один из низ был ранен в ногу из арбалета", - говорится в заявлении помощника главного констебля Тима Меткалфа, опубликованном на сайте полиции. Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, его уже выписали. Мужчина, получивший колотое ранение, сейчас находится в медицинском учреждении, у него серьезные травмы, однако они не угрожают его жизни. Согласно заявлению, полиция стреляла в нападавшего - им оказался 54-летний мужчина, который сейчас также находится в больнице с серьезными ранениями под наблюдением правоохранителей. Он задержан по подозрению в покушении на убийство.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
В Британии полицейского ранили из арбалета

В Британии полицейского ранили в ногу из арбалета

© AP Photo / Kirsty WigglesworthСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком.
"В настоящее время мы занимаемся серьезным нападением с применением оружия в Хай-Уиком. Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение... Офицеры полиции прибыли на место (происшествия - ред.), и один из низ был ранен в ногу из арбалета", - говорится в заявлении помощника главного констебля Тима Меткалфа, опубликованном на сайте полиции.
Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, его уже выписали.
Мужчина, получивший колотое ранение, сейчас находится в медицинском учреждении, у него серьезные травмы, однако они не угрожают его жизни.
Согласно заявлению, полиция стреляла в нападавшего - им оказался 54-летний мужчина, который сейчас также находится в больнице с серьезными ранениями под наблюдением правоохранителей. Он задержан по подозрению в покушении на убийство.
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