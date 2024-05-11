https://ria.ru/20240511/arbalet-1945194688.html
В Британии полицейского ранили из арбалета
В Британии полицейского ранили из арбалета - РИА Новости, 11.05.2024
В Британии полицейского ранили из арбалета
Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T04:08
2024-05-11T04:08
2024-05-11T04:12
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком. "В настоящее время мы занимаемся серьезным нападением с применением оружия в Хай-Уиком. Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение... Офицеры полиции прибыли на место (происшествия - ред.), и один из низ был ранен в ногу из арбалета", - говорится в заявлении помощника главного констебля Тима Меткалфа, опубликованном на сайте полиции. Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, его уже выписали. Мужчина, получивший колотое ранение, сейчас находится в медицинском учреждении, у него серьезные травмы, однако они не угрожают его жизни. Согласно заявлению, полиция стреляла в нападавшего - им оказался 54-летний мужчина, который сейчас также находится в больнице с серьезными ранениями под наблюдением правоохранителей. Он задержан по подозрению в покушении на убийство.
https://ria.ru/20240510/parizh-1945037807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Британии полицейского ранили из арбалета
В Британии полицейского ранили в ногу из арбалета
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком.
"В настоящее время мы занимаемся серьезным нападением с применением оружия в Хай-Уиком. Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение... Офицеры полиции прибыли на место (происшествия - ред.), и один из низ был ранен в ногу из арбалета", - говорится в заявлении помощника главного констебля Тима Меткалфа, опубликованном на сайте полиции.
Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, его уже выписали.
Мужчина, получивший колотое ранение, сейчас находится в медицинском учреждении, у него серьезные травмы, однако они не угрожают его жизни.
Согласно заявлению, полиция стреляла в нападавшего - им оказался 54-летний мужчина, который сейчас также находится в больнице с серьезными ранениями под наблюдением правоохранителей. Он задержан по подозрению в покушении на убийство.