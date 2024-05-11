https://ria.ru/20240511/arbalet-1945194688.html

В Британии полицейского ранили из арбалета

В Британии полицейского ранили из арбалета - РИА Новости, 11.05.2024

В Британии полицейского ранили из арбалета

Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T04:08

2024-05-11T04:08

2024-05-11T04:12

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Офицер полиции во время задержания был ранен из арбалета, сообщает полиция британского города Хай-Уиком. "В настоящее время мы занимаемся серьезным нападением с применением оружия в Хай-Уиком. Вчера, 10 мая, около шести часов вечера мужчина в возрасте от 60 лет получил колотое ранение... Офицеры полиции прибыли на место (происшествия - ред.), и один из низ был ранен в ногу из арбалета", - говорится в заявлении помощника главного констебля Тима Меткалфа, опубликованном на сайте полиции. Отмечается, что полицейский был доставлен в больницу, его уже выписали. Мужчина, получивший колотое ранение, сейчас находится в медицинском учреждении, у него серьезные травмы, однако они не угрожают его жизни. Согласно заявлению, полиция стреляла в нападавшего - им оказался 54-летний мужчина, который сейчас также находится в больнице с серьезными ранениями под наблюдением правоохранителей. Он задержан по подозрению в покушении на убийство.

https://ria.ru/20240510/parizh-1945037807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания