https://ria.ru/20240511/anapa-1945236911.html

Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих

Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих - РИА Новости, 11.05.2024

Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих

Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в мэрии курортного города. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T13:54

2024-05-11T13:54

2024-05-11T14:05

анапа

оренбургская область

россия

владимир путин

вениамин кондратьев

наводнения в россии — 2024

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КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в мэрии курортного города. "Анапа приняла 400 детей из Оренбургской области. По поручению президента России Владимира Путина, здравницы Кубани организуют отдых для ребят из пострадавших от паводков районов. Первая группа сегодня прибыла на поезде на наш курорт. Вместе с детьми в Анапу приехали более 30 сопровождающих – часть из них останется вместе с ребятами в качестве вожатых", - говорится в сообщении. Детей заселили в лагерь "Юбилейный", отметили в мэрии. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева для ребят организуют досуговую программу, экскурсии по Анапе. Кроме того, школьников обеспечат всем необходимым для дистанционного обучения. Ранее РИА Новости сообщили в краевом министерстве труда и социального развития о том, что лагеря Кубани с мая по август готовы принять около 4 тысяч детей из пострадавших от паводков Оренбургской, Тюменской и Курганской областей.

https://ria.ru/20240217/otdykh-1927931916.html

https://ria.ru/20240411/fond-1939437649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, оренбургская область, россия, владимир путин, вениамин кондратьев, наводнения в россии — 2024