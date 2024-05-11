Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих
Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей из Оренбургской области
© Фото : Мэрия Анапы/TelegramЛагерь "Юбилейный" в Анапе принял детей и сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области
Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял детей и сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области
КРАСНОДАР, 11 мая – РИА Новости. Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял 400 детей и более 30 сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области, сообщили в мэрии курортного города.
"Анапа приняла 400 детей из Оренбургской области. По поручению президента России Владимира Путина, здравницы Кубани организуют отдых для ребят из пострадавших от паводков районов. Первая группа сегодня прибыла на поезде на наш курорт. Вместе с детьми в Анапу приехали более 30 сопровождающих – часть из них останется вместе с ребятами в качестве вожатых", - говорится в сообщении.
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Детей заселили в лагерь "Юбилейный", отметили в мэрии. По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева для ребят организуют досуговую программу, экскурсии по Анапе. Кроме того, школьников обеспечат всем необходимым для дистанционного обучения.
Ранее РИА Новости сообщили в краевом министерстве труда и социального развития о том, что лагеря Кубани с мая по август готовы принять около 4 тысяч детей из пострадавших от паводков Оренбургской, Тюменской и Курганской областей.