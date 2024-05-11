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Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву - РИА Новости, 11.05.2024
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19:08 11.05.2024 (обновлено: 19:34 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945283650.html
Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву
Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву - РИА Новости, 11.05.2024
Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на должность главы Минпромторга, вылетит в Москву вечерним рейсом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T19:08
2024-05-11T19:34
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
политика
калининградская область
антон алиханов
сергей елисеев
назначение нового состава правительства россии
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на должность главы Минпромторга, вылетит в Москву вечерним рейсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Лысков."Рассмотрение кандидатов министров назначено на завтра. Соответственно, вечерним рейсом он отбывает в Москву. До назначения президентом исполнять обязанности будет первый заместитель председателя правительства Сергей Елисеев", - сказа Лысков.
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москва
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москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика, калининградская область, антон алиханов, сергей елисеев, назначение нового состава правительства россии
Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Политика, Калининградская область, Антон Алиханов, Сергей Елисеев, Назначение нового состава правительства России
Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву

Алиханов, предложенный на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву в субботу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на должность главы Минпромторга, вылетит в Москву вечерним рейсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Лысков.
«
"Рассмотрение кандидатов министров назначено на завтра. Соответственно, вечерним рейсом он отбывает в Москву. До назначения президентом исполнять обязанности будет первый заместитель председателя правительства Сергей Елисеев", - сказа Лысков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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МоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ПолитикаКалининградская областьАнтон АлихановСергей ЕлисеевНазначение нового состава правительства России
 
 
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