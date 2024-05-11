https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945283650.html

Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву

Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву - РИА Новости, 11.05.2024

Алиханов, выдвинутый на пост главы Минпромторга, вылетит в Москву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на должность главы Минпромторга, вылетит в Москву вечерним рейсом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T19:08

2024-05-11T19:08

2024-05-11T19:34

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

политика

калининградская область

антон алиханов

сергей елисеев

назначение нового состава правительства россии

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КАЛИНИНГРАД, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предложенный на должность главы Минпромторга, вылетит в Москву вечерним рейсом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Лысков."Рассмотрение кандидатов министров назначено на завтра. Соответственно, вечерним рейсом он отбывает в Москву. До назначения президентом исполнять обязанности будет первый заместитель председателя правительства Сергей Елисеев", - сказа Лысков.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

москва

калининградская область

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москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), политика, калининградская область, антон алиханов, сергей елисеев, назначение нового состава правительства россии