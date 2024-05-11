https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945276521.html
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:20
2024-05-11T18:20
2024-05-11T19:16
россия
калининградская область
антон алиханов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийская экономическая комиссия
политика
борис беляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878246590_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_fbae439c1f1cb1f623e4a9c1bd154b92.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова, говорится в сообщении правительства. "На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии", - сообщили в кабмине. "Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях, у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", - прокомментировал кандидатуру Алиханова пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.Алиханов занимает губернаторский пост с 2017 года. В биографии чиновника есть и работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878246590_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_3c43d2072c1fde5a42128eb8b1302ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, антон алиханов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, политика, борис беляков, назначение нового состава правительства россии
Россия, Калининградская область, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийская экономическая комиссия, Политика, Борис Беляков, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
Мишустин предложил калининградскому губернатору Алиханову возглавить Минпромторг