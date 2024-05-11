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Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга - РИА Новости, 11.05.2024
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18:20 11.05.2024 (обновлено: 19:16 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945276521.html
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга - РИА Новости, 11.05.2024
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова,... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T18:20
2024-05-11T19:16
россия
калининградская область
антон алиханов
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийская экономическая комиссия
политика
борис беляков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова, говорится в сообщении правительства. "На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии", - сообщили в кабмине. "Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях, у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", - прокомментировал кандидатуру Алиханова пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.Алиханов занимает губернаторский пост с 2017 года. В биографии чиновника есть и работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ.
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россия, калининградская область, антон алиханов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, политика, борис беляков, назначение нового состава правительства россии
Россия, Калининградская область, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийская экономическая комиссия, Политика, Борис Беляков, Назначение нового состава правительства России
Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга

Мишустин предложил калининградскому губернатору Алиханову возглавить Минпромторг

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова, говорится в сообщении правительства.
«
"На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии", - сообщили в кабмине.
"Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях, у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", - прокомментировал кандидатуру Алиханова пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Алиханов занимает губернаторский пост с 2017 года. В биографии чиновника есть и работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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РоссияКалининградская областьАнтон АлихановМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийская экономическая комиссияПолитикаБорис БеляковНазначение нового состава правительства России
 
 
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