https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945276521.html

Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга

Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга - РИА Новости, 11.05.2024

Мишустин предложил назначить Алиханова новым главой Минпромторга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова,... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T18:20

2024-05-11T18:20

2024-05-11T19:16

россия

калининградская область

антон алиханов

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийская экономическая комиссия

политика

борис беляков

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра промышленность и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова, говорится в сообщении правительства. "На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге, а также входил в состав консультативного совета по промышленности при коллегии Евразийской экономической комиссии", - сообщили в кабмине. "Антон Алиханов - квалифицированный и сильный управленец. На посту губернатора он смог обеспечить развитие экономики промышленности региона. Благодаря опыту работы на федеральном и региональном уровнях, у него есть понимание стоящих на повестке задач и решений, что крайне важно для отрасли, за которую ему предстоит отвечать в должности главы Минпромторга", - прокомментировал кандидатуру Алиханова пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.Алиханов занимает губернаторский пост с 2017 года. В биографии чиновника есть и работа в Минпромторге РФ: в 2013-2015 годах он занимал в министерстве несколько должностей, последняя - заместитель директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга РФ.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, калининградская область, антон алиханов, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, политика, борис беляков, назначение нового состава правительства россии