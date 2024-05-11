https://ria.ru/20240511/alabay-1945305059.html

В Тверской области алабай напал на девочку

В Тверской области алабай напал на девочку - РИА Новости, 11.05.2024

В Тверской области алабай напал на девочку

В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T22:04

2024-05-11T22:04

2024-05-11T22:04

происшествия

здоровье - общество

тверь

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РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 11 мая, на улице Пржевальского города Нелидово на 6-летнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай). В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство организовало проверку, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. Об организации доследственной проверки сообщило также СУСК по региону.

https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html

тверь

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происшествия, здоровье - общество, тверь