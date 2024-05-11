Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области алабай напал на девочку - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/alabay-1945305059.html
В Тверской области алабай напал на девочку
В Тверской области алабай напал на девочку - РИА Новости, 11.05.2024
В Тверской области алабай напал на девочку
В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:04
2024-05-11T22:04
происшествия
здоровье - общество
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861931794_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_49f6a5fc4669af55b184e84cdcece2ca.jpg
РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 11 мая, на улице Пржевальского города Нелидово на 6-летнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай). В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство организовало проверку, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. Об организации доследственной проверки сообщило также СУСК по региону.
https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861931794_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_39b5c34cff7215a43603f3b21a7980d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, тверь
Происшествия, Здоровье - Общество, Тверь
В Тверской области алабай напал на девочку

В Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона.
«
"Сегодня, 11 мая, на улице Пржевальского города Нелидово на 6-летнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай). В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.
Об организации доследственной проверки сообщило также СУСК по региону.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнюю девочку
8 мая, 08:19
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала