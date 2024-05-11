https://ria.ru/20240511/alabay-1945305059.html
В Тверской области алабай напал на девочку
В Тверской области алабай напал на девочку - РИА Новости, 11.05.2024
В Тверской области алабай напал на девочку
В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T22:04
2024-05-11T22:04
2024-05-11T22:04
происшествия
здоровье - общество
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861931794_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_49f6a5fc4669af55b184e84cdcece2ca.jpg
РЯЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. В городе Нелидово Тверской области на шестилетнюю девочку напал, предположительно, безнадзорный алабай, ребенка госпитализировали, сообщила прокуратура региона. "Сегодня, 11 мая, на улице Пржевальского города Нелидово на 6-летнюю девочку напала, предположительно, безнадзорная собака (алабай). В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство организовало проверку, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными. Об организации доследственной проверки сообщило также СУСК по региону.
https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861931794_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_39b5c34cff7215a43603f3b21a7980d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, тверь
Происшествия, Здоровье - Общество, Тверь
В Тверской области алабай напал на девочку
В Тверской области безнадзорный алабай напал на шестилетнюю девочку