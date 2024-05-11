https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html

В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана

В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана - РИА Новости, 11.05.2024

В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана

Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:53

2024-05-11T15:53

2024-05-11T15:53

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов. "Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим", - сообщается на странице отделения ВПП. Ранее в субботу Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила агентству Франс Пресс, что более 200 человек погибли из-за наводнения на севере Афганистана. Телеканал Tolo News, в свою очередь, со ссылкой на представителя губернатора Баглана Муллу Алама Маджиди сообщает о 130 погибших и 100 пострадавших в провинции.

https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html

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Дарья Буймова

в мире, афганистан, баглан, оон