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В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана - РИА Новости, 11.05.2024
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15:53 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана - РИА Новости, 11.05.2024
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана
Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:53
2024-05-11T15:53
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов. "Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим", - сообщается на странице отделения ВПП. Ранее в субботу Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила агентству Франс Пресс, что более 200 человек погибли из-за наводнения на севере Афганистана. Телеканал Tolo News, в свою очередь, со ссылкой на представителя губернатора Баглана Муллу Алама Маджиди сообщает о 130 погибших и 100 пострадавших в провинции.
https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html
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в мире, афганистан, баглан, оон
В мире, Афганистан, Баглан, ООН
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана

ВПП ООН: число жертв наводнений на севере Афганистана превысило 300 человек

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов.
"Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим", - сообщается на странице отделения ВПП.
Ранее в субботу Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила агентству Франс Пресс, что более 200 человек погибли из-за наводнения на севере Афганистана. Телеканал Tolo News, в свою очередь, со ссылкой на представителя губернатора Баглана Муллу Алама Маджиди сообщает о 130 погибших и 100 пострадавших в провинции.
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