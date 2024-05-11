https://ria.ru/20240511/afganistan-1945255033.html
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана - РИА Новости, 11.05.2024
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана
Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:53
2024-05-11T15:53
2024-05-11T15:53
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов. "Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим", - сообщается на странице отделения ВПП. Ранее в субботу Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила агентству Франс Пресс, что более 200 человек погибли из-за наводнения на севере Афганистана. Телеканал Tolo News, в свою очередь, со ссылкой на представителя губернатора Баглана Муллу Алама Маджиди сообщает о 130 погибших и 100 пострадавших в провинции.
https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, баглан, оон
В мире, Афганистан, Баглан, ООН
В ВПП ООН назвали число жертв наводнений на севере Афганистана
ВПП ООН: число жертв наводнений на севере Афганистана превысило 300 человек
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости.
Отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане сообщило в соцсети X
, что число погибших в результате наводнений в афганской провинции Баглан превысило 300, разрушено более тысячи домов.
"Внезапные наводнения опустошают Афганистан, в результате чего погибли более 300 человек в Баглане и разрушено более тысячи домов. Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями. Сейчас ВПП раздает витаминизированное печенье выжившим", - сообщается на странице отделения ВПП.
Ранее в субботу Международная организация по миграции (МОМ) при ООН сообщила агентству Франс Пресс, что более 200 человек погибли из-за наводнения на севере Афганистана. Телеканал Tolo News, в свою очередь, со ссылкой на представителя губернатора Баглана Муллу Алама Маджиди сообщает о 130 погибших и 100 пострадавших в провинции.